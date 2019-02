20.02.2019 - 14:32 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Seit der Einführung des T2-Chips im iMac Pro kommen immer wieder Berichte über Probleme auf, die mit dem Sicherheitschip in Verbindung stehen. Bis auf das MacBook und den iMac verfügen seit 2018 nahezu alle Mac-Modelle über die zusätzliche Komponente. Laut einem aktuellen Bericht von CDM sind alle T2-Macs von einem Audiofehler betroffen, der durch externes Zubehör hervorgerufen wird und zu Aussetzern führen kann.

Erst vor wenigen Wochen hatten wir über einen kuriosen Fehler in Adobe Videoschnitt-Software Premiere Pro berichtet, der die Lautsprecher von neuen MacBook-Pro-Modellen übersteuern und damit schädigen kann. Jetzt wurde ein weiteres, wenn auch weniger drastisches, Problem bekannt: In Apples Betriebssystem gibt es in Verbindung mit dem T2-Sicherheitschip ein Problem, dass die Nutzung von USB-2.0-Audiozubehör beeinträchtigt und zu Aussetzern führen soll. Betroffend sind folgende Mac-Modelle:

iMac Pro

Mac mini (Ende 2018)

MacBook Air (Ende 2018)

MacBook Pro (Mitte 2018)

T2 vs. USB 2.0

Nicht CDM berichtet über den Audiofehler, sondern auch in Apples Supportforum oder auf Reddit lassen sich zahlreiche Erfahrungsberichte von Nutzern nachlesen. Dabei stößt man stets auf einen gemeinsamen Nenner: ein USB-2.0-Audiogerät an einem Mac mit T2-Chip. Über Adapter angeschlossene Firewire- oder Thunderbolt-Produkte sollen hingegen problemlos funktionieren, sodass angenommen wird, dass es sich um einen Softwarefehler handelt. Es wird spekuliert, dass der T2-Chip beziehungsweise die Software ein Problem bei der Synchronisierung des Timings aufweist und dadurch Aussetzer sowie Soundfehler ausgelöst werden.

Ein Nutzer konnte das Problem reduzieren, indem er die Option „Datum und Uhrzeit automatisch einstellen“ in den Systemeinstellungen deaktivierte. Als weitere Lösung gibt er den Wechsel auf USB-3.0- oder Thunderbolt-3-Audiozubehör an. Alternativ dazu kann auch ein zertifizierter (!) Thunderbolt-3-Hub Abhilfe schaffen, wenn man nicht auf die bewährten Audiogeräte verzichten möchte.

Ob Apple bereits an einer Softwarelösung arbeitet, ist nicht bekannt.

