Vor rund einer Woche stellte Apple das neue iPad Pro gemeinsam mit den überfälligen Updates des MacBook Air und Mac mini vor. In diesen Stunden ist es nun soweit. Die Geräte treffen langsam aber sicher bei den frühen Bestellern in Deutschland ein, während sich Nutzer in Asien und Australien bereits einige Stunden länger über die neuen Produkte freuen und zahlreiche Impressionen in den Sozialen Medien veröffentlichten.