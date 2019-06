06.06.2019 - 12:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



06.06.2019 - 12:47 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Apple hat mit dem Mac Pro den bisher leistungsstärksten Mac am Montagabend vorgestellt. Dieser richtet sich vor allem natürlich an professionelle Anwender. Dies macht bereits der Grundpreis von rund 6.000 US-Dollar deutlich. Wenn Sie den High-End-Mac dennoch gerne in Ihrer Wohnung sehen möchten, dann gibt Ihnen Apple die Möglichkeit dazu. Mit ARKit können Sie den Rechner digital auf Ihren Schreibtisch stellen und genauer begutachten.

Noch bevor Apple auf macOS Catalina zu sprechen kam, kündigte das Unternehmen den modularen Mac Pro für diesen Herbst an. Damit richtet sich das Unternehmen wieder verstärkt an professionelle Kunden, die sich in den letzten Jahren vernachlässigt fühlten. Der neue Mac Pro soll dem Zusatz „Pro“ wieder gerecht werden.

Das High-End-Modell soll bereits in diesem Herbst erscheinen. Schon jetzt verspricht Apple jedoch einen exklusiven Einblick dank neuer AR-Technologie. Dies erlaubt Ihnen den Mac Pro unter oder auf Ihren Schreibtisch zu stellen. Dabei können Sie sich auf ein maßstabsgetreues Modell freuen, dass Sie von allen Seiten betrachten können. Um mehr Details zu sehen, können Sie es zudem mit der bekannten Zoom-Geste vergrößern oder natürlich auch drehen, ohne dass Sie sich herumbewegen müssen.

Viel Aufwand bedarf es für den AR-Einblick nicht. Sie benötigen lediglich ein ARKit-kompatibles iPhone mit iOS 12 und den Safari-Browser. Öffnen Sie darin die offizielle Produktseite des neuen Mac Pro (aktuell nur auf Englisch verfügbar). Gleich oben unter dem ersten Absatz tippen Sie auf „View in AR“ und schon wird die Kamera geöffnet. Richten Sie die Kamera auf Ihren Arbeitsplatz aus und kurz darauf erscheint der Mac Pro als virtuelles Gerät.

Daneben können Sie auch das frisch vorgestellte 32-Zoll Pro Display XDR samt Standfuß digital auf Ihren Schreibtisch stellen und begutachten. Auch hier lässt sich die englische Produktseite samt AR-Eweiterung über ein kompatibles iPhone aufzurufen.

