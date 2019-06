10.06.2019 - 16:51 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



10.06.2019 - 16:51 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Mac Pro (Bild: Apple)

Mac Pro (Bild: Apple) 1 /2

Der Profirechner Mac Pro im Design einer Käsereibe und das Display Pro XDR mit 6K-Auflösung und aktiver Kühlung sollen im September 2019 erscheinen. Das ist nun auf Apples Website zu sehen.

Wer Apples US-Website ohne Adblocker aufmacht und auf „notify me“ beim Mac Pro klickt, sieht ein Popup, in dem das baldige Erscheinen des Profirechners für den September 2019 angekündigt wird. Ein genaueres Datum ist daraus aber nicht abzulesen. Apple wird vermutlich im September auch ein iPhone-Event abhalten, was natürlich gut zusammenpasst - so könnten Mac Pro und die neue iPhone-Range in einem Rutsch in den Handel kommen.

Der Mac Pro ist mit neuen Intel Xeon Prozessoren in Varianten mit bis zu 28 Kernen erhältlich. Dazu kommen sage und schreibe 12 DIMM-Steckplätze, so dass der Rechner mit bis zu 1,5 Terabyte RAM ausgerüstet werden kann. Dazu kommen noch acht PCI-Steckplätze für Erweiterungskarten, wobei davon vier Grafikkarten mit 56 TFlops sein können. Die Schnittstellen umfassen 2 x Thunderbolt 3, 2 x USB-A und Audio sowie 2 x 10 Gigabit-Ethernet. Der Mac Pro kostet in der Standardausstattung mit 8-Kern-Xeon und 32 Gigabyte RAM sowie 256 Gigabyte großer SSD und AMD Radeon Pro 580X ohne Mehrwertsteuer in den USA 5.999 US-Dollar.

Lesetipp Killerpreis: So viel kostet ein neuer Mac Pro-Arbeitsplatz Apple hielt sein Versprechen und kündigte gestern den neuen Mac Pro an. Wer schon dachte, dass der iMac Pro ein wahres Leistungsmonster sei, der... mehr

Das Pro Display XDR mit 32 Zoll großer Diagonale und 6k Auflösung wird per Thunderbolt 3 an den Rechner angeschlossen und ist mit 1.600 Nits extrem hell. Das Display kostet 4.999 US-Dollar, wobei der Standfuß noch einmal 999 US-Dollar kostet.

Nun die obligatorische Frage an unsere Leser: Seht ihr für euch einen Einsatzzweck für den Mac Pro und wo liegt dieser? Das Einsatzszenario würde uns wirklich interessieren - nicht, weil wir den Mac Pro für übertrieben halten, sondern weil wir uns wünschen, dass Leser Lesern zeigen, was sich mit so einem Gerät konkret machen lässt.

Anzeige