Mac mini für Entwickler muss bis 31. März zurückgegeben werden

Apple wollte Entwicklern für den Prototypen des Mac mini zunächst nur einen Rabatt von 200 US-Dollar für den Kauf eines neuen Geräts gewähren. Nach Protesten rudert Apple zurück und bietet jetzt 500 US-Dollar Gutschrift an. Dieser Rabatt wird Entwicklern gewährt, die zunächst den Apple Silicon DTK ausgeliehen hatten.

Der Early-Access-Prototyp muss bald zurück gegeben werden, hatte Apple Anfang 2021 angegeben. Das Datum steht nun fest: Es ist der 31. März 2021. Wer den Mac später zurückgibt, erhält keine Gutschrift.

In der E-Mail, die an Entwickler verschickt wurde, heißt es laut 9to5Mac: „Nochmals vielen Dank für die Teilnahme am Universal App Quick Start Programm und die Bereitschaft, großartige Apps für den Mac zu entwickeln. Wir werden Ihnen nun die Versandanweisungen für die Rückgabe des Developer Transition Kit (DTK) zukommen lassen, das Ihnen im Rahmen des Programms zur Verfügung gestellt wurde. Bitte nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um diese Details zu lesen und senden Sie alle DTKs bis zum 31. März 2021 an uns zurück.“

Der Mac minis mit dem A12Z Bionic Chip wurde nur vermietet, kaufen konnten ihn die Entwickler nicht.

Die Gutschrift muss bis zum 31. Dezember 2021 verwendet werden, sonst verfallen die 500 US-Dollar ersatzlos. Die Gutschrift kann zum Kauf von M1-Macs aber auch für andere Apple-Hardware verwendet werden. Deutsche Entwickler erhalten einen Gutschein in Höhe des Umrechnungskurses vom Januar 2021.

Wer den Mac mini nicht zurückgibt, riskiert auch einen Ausschluss aus dem Apple Developer Programm.

Bist du Entwickler:in? Dann haben wir eine Frage an dich: Welche Erfahrungen hast du mit dem Entwicklerkit und der Entwicklung von Apple-Silicon-Apps gemacht? Schreibe gerne in die Kommentarfelder unterhalb dieser Nachricht, wir und die anderen Leser:innen sind sehr gespannt.