08.06.2019 - 15:10 Uhr Geschrieben von Frank Krug

Besser spät als nie: Mit Apple TV+ steigt der iPhone-Hersteller ins Videostreaming-Geschäft ein. Auch wenn das Feld schon von anderen beackert wird, ist dies ein Schritt in die richtige Richtung, findet Frank Krug in seiner aktuellen Kolumne für Mac Life.

Man hat sich lange in Cupertino damit abgefunden, das Rad erfunden zu haben. Und es den anderen überlassen, inzwischen die schnittigeren Autos zu bauen. Aber irgendwann wird jeder Lorbeer welk, und so hat sich Apple nun endlich dazu aufgerafft, beim allgemeinen Geschacher ums Videostreaming kräftig mitzumischen.

„Apple TV+“ heißt der Streamingdienst, der etablierten Anbietern wie Netflix oder Amazon Prime Paroli bieten soll. Es ist gut und mehr als überfällig, sich auf diesem Gebiet zu bewegen, auch wenn die Chancen gering sind, dort in naher Zukunft Ausrufezeichen setzen zu können. Ein weiteres Zögern hätte aber zwangsläufig dafür gesorgt, dass der Zug endgültig abgefahren wäre. So springt man immerhin noch auf den hinteren Wagen auf und kann sich im Laufe der nächsten Zeit gezielt nach vorn arbeiten – es muss schließlich nicht unbedingt von Nachteil sein, nicht in jeder Disziplin das Tempo vorzugeben. Manchmal ist es taktisch ganz sinnvoll, sich hinten ans Hauptfeld dranzuhängen und im richtigen Moment zum Schlusssprint anzusetzen. Das notwendige finanzielle Potenzial dazu ist zumindest vorhanden. Zwar mutet die Summe von einer Milliarde US-Dollar, die Apple derzeit bereit ist, in exklusive Filminhalte zu investieren, relativ klein an, wenn man sich demgegenüber die mindestens sieben Milliarden US-Dollar vor Augen hält, die Netflix in seine Eigenproduktionen investiert.

Es zeugt allerdings von einer realistischen Einschätzung der eigenen Möglichkeiten, wenn Apple dieses „One More Thing“ nicht wie die üblichen Spektakel inszeniert. Im Vergleich zur gewohnten Theatralik der sonstigen Produktvorstellungen kam die „Showtime“-Keynote fast ein wenig bescheiden und demütig daher.

Aber vielleicht steckt auch mehr dahinter? Der für lange Zeit gültige Anspruch, Apple-Inhalte ausschließlich über Apple-Geräte abrufbar zu halten, löst sich immer mehr auf. Was lange Zeit als undenkbar galt, nämlich dass Apple-Dienste über die Hardware anderer Hersteller abrufbar werden, wird immer mehr zum Alltag. Ein notwendiges Übel, das auch Apple in Kauf nehmen muss, wenn man im Kampf der großen Technologiekonzerne um Marktanteile im Spiel bleiben will. Sich dem zu verweigern wärme töricht und würde die eigene Existenz gefährden. Letztendlich geht es schließlich darum, die Menschen an so vielen Orten wie möglich ins eigene System einzubinden. Und wenn dies bedeutet, dass man wie der Kuckuck seine Eier auch in fremde Nester legt, spricht ganz bestimmt nichts dagegen.

