08.02.2019 - 21:42 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Spotify/Bildbearbeitung: Mac Life)

Einige Spotify-Nutzer werden sich bald wundern, weshalb ihr Konto gesperrt oder gar gekündigt wurde. Der Grund: Spotify geht gegen Nutzer vor, die Werbeblocker verwenden.

Die aktualisierten Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Musik-Streaming-Dienstes, die am 1. März 2019 in Kraft treten, legen ausdrücklich fest, dass die Verwendung von Tools oder modifizierten Apps zum Blockieren von Anzeigen verboten ist.

Spotify begann bereits im März 2018 gegen Werbeblocker vorzugehen. Damals hieß es, dass etwa 2 Millionen Nutzer Tricks benutzten, um zu vermeiden, dass sie zwischen den Tracks Werbung hören mussten. Spotify hat jetzt nach eigenen Angaben mehrere Erkennungsmaßnahmen zur Überwachung etabliert, um manipulierte Streaming-Aktivitäten zu erkennen.

Jetzt heißt es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen ausdrücklich, dass Ihr Konto gesperrt wird, wenn Sie bei der Werbeblockade erwischt werden. "Das Umgehen oder Blockieren von Werbung im Spotify Service" führt zur sofortigen Kündigung oder Sperrung Ihres Kontos, erklärt Spotify.

Das Vorgehen trifft nur Nutzer des kostenlosen Spotify-Dienstes und nicht die Spotify Premium-Abonnenten, die 10 US-Dollar im Monat zahlen, um ein werbefreies Erlebnis zu genießen. Wer den Service jedoch ohne Bezahlung nutzt, muss die Werbung wohl oder übel über sich ergehen lassen.

Spotify hat 96 Millionen zahlende Abonnenten. Das Unternehmen konnte in seiner 13jährigen Geschichte übrigens jetzt das allererste Mal einen Quartalsgewinn verzeichnen. Das Unternehmen will künftig auch stark auf Podcasts setzen und hat deshalb mit Gimlet ein Podcast-Netzwerk erworben, das einige der beliebtesten Podcasts in den USA produziert, darunter Reply All, The Pitch und Homecoming. Was Spotify dafür bezahlt hat, ist nicht bekannt. Dafür teilte das Unternehmen mit, dass es auch das Startup Anchor gekauft hat, das im vergangenen Jahr eine App für Podcasts entwickelt hat.

Mit der neu gestarteten App kann nun jeder Podcasts kostenlos aufnehmen, bearbeiten, hosten, veröffentlichen und verteilen - und zwar auf Apple Podcasts, Google Play, Overcast, Pocketcasts, Hefter, für Amazon Alexa-Geräte, Google Assistant Geräte, Apples HomePod, Android Auto, Apple Carplay und nun auch auf Spotify.

