Hoffnung für Tweetbot und Co.: Twitter will API wieder ausbauen

Jack Dorsey: Twitter will API wieder ausbauen. Der Geschäftsführer des Social Networks gestand in einem Interview ein, dass einige der Entscheidungen in der Vergangenheit nicht richtig gewesen seien. Nun betont er den Willen, Twitter besser dezentralisieren zu wollen. Dazu gehört auch, wieder mehr Funktionalität über eine API anbieten zu wollen. Das lässt wiederum für Entwickler von Apps wie Tweetbot, Twitterific und Co. neue Hoffnung entstehen.