iPhone XR ein Vorbild: Samsung will drei Modelle des Galaxy S10. Seit heute können Sie das neue iPhone XR kaufen. Es ist Apples hochpreisige Variante eines günstigen iPhones und wird vielerorts gelobt. Konkurrent Samsung sieht offenbar ebenfalls genügend Potenzial in der Idee, neben zwei Premium-Modellen ein vergleichbares, günstigeres anzubieten, so wie Apple es mit dem XS, XS Max und eben XR tut.

Wir halten uns mit dem Vorwurf zurück, Samsung würde einfach Apples Strategie kopieren. Es sind womöglich einfach auch notwendige Entscheidungen, die angesichts rückläufiger Smartphone-Verkäufe für den Konzern aus Korea auf der Hand liegen.

Samsung möchte drei Modelle des Galaxy S10

So wie Apple dieses Jahr neben dem iPhone XS und XS Max noch ein drittes, günstigeres Modell mit dem iPhone XR präsentiert, will auch Samsung kommendes Jahr agieren. Dies jedenfalls geht aus einem Bericht von Bloomberg hervor. Dort beruft man sich auf anonyme Quellen.

Das neue S10 soll in etwa die Größe des Galaxy S9 haben. Zudem soll das Gerät mit einer „Triple-Kamera“ ausgestattet werden. Die Frontkamera soll darüber hinaus unter dem Display verschwinden. Dieses soll bei den Premium-Modellen wie bisher gebogen sein und außerdem einen Fingerabdrucksensor beinhalten.

Das günstigere Modell würde wahrscheinlich beide Features vermissen lassen, also ohne Fingerabdruck-Sensor im Display auskommen und kein abgerundetes Display nutzen.

iPhone XR als Vorbild

In diesem Jahr präsentierte Apple neben dem iPhone XS und XS Max noch das iPhone XR. Es nutzt den gleichen Prozessor und bietet neben Face ID auch eine sehr gute Kamera, wenngleich nicht dieselbe wie beim XS. Es verzichtet aber auf ein OLED-Display zugunsten eines LCD-Displays. Apple ist so in der Lage, das Gerät spürbar günstiger anzubieten als das XS und XS Max. In dieser Kombination kommt es bei Testern gut an und wird als eindeutiger Preis-Leistungs-Gewinner gepriesen.

