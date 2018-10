19.10.2018 - 13:13 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



19.10.2018 - 13:13 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Pünklich um 9 Uhr morgens öffnete das Fenster für die Vorbestellung beim neuen iPhone XR. Ausliefert wird in einer Woche, wenn man zu den ersten gehört, die über die Apple Store App oder Online auf apple.com seine Bestellung aufgibt. Während Kunden in den USA bevorzugt zum gelben Modell greifen, zeigen sich in Deutschland andere farbliche Vorlieben. Aber: noch immer sind alle Konfiguration zur Abholung am 26. Okotber bestellbar.

Wie im vergangenen Jahr nimmt Apple für seine iPhone-Neuheiten in zwei Anläufen Vorbestellung entgegen. Zuerst für das iPhone 8 und 8 Plus und dann für das iPhone X. Doch jetzt ging zuerst das neue iPhone XS in den Verkauf und heute startet die Markteinführung für das iPhone XR. Während das iPhone XS ganz klar eine Weiterentwicklung des iPhone X darstellt, sehen die einen im iPhone XR den iPhone-8-Nachfolger mit vielen Eigenschaften vom iPhone X. Für mich wirkt das iPhone XR wie die Neuauflage vom iPhone 5C mit neuen Mitteln.

Die heute anlaufende Vorbestellungsphase für das iPhone XR – fünf Wochen nach dem iPhone XS – gab Apple die Möglichkeit, sich auf die erwarteten Bestellungen einzustellen. Denn Apple kennt das Potenzial möglicher Umsteiger und weiß, wer aus dieser Gruppe bereits beim XS oder XS Max zugegriffen hat. Dem entsprechend läuft Apple nicht in den Ausverkauf hinein. Alle Konfigurationen sind zur Abholung am 26. Okotber bestellbar – einzig bei den Lieferungen zeigt sich, welche iPhone-Farben beim iPhone-Kunden gut ankommen.

Lesetipp Bericht: Apple fährt die iPhone-XR-Produktion deutlich hoch Einen Monat bevor das iPhone XR vorbestellbar wird, fährt Apple in der eigenen Lieferkette die Produktion des iPhone XR deutlich hoch. Allein im... mehr

In den USA greifen die iPhone-Fans bevorzugt zum gelben iPhone XR mit 128 Gigabyte zum Preis von 799 US-Dollar. Dieser Preis bleibt unter der Schwelle von 800 US-Dollar und verspricht für lediglich 50 Dollar Aufpreis den doppelten Speicher für Apps, Fotos und Musik. Hier beträgt die zusätzliche Wartezeit bereits zwei Wochen, so dass frühestens ab Mitte November mit einer Lieferung zu rechnen ist.

In Deutschland hingegen sind die Konfigurationen mit 64 Gigabyte begehrter. Psychologisch ist der Preis von 909 Euro für ein iPhone XR mit 128 Gigabyte mindestens zehn Euro zu hoch, aber das ist eine Entscheidung von Apple. Scheinbar zufällig sortiert die Bestellseite bei Apple die unterschiedlichen Modelle nach ihrer Beliebtheit von Weiß und Schwarz sowie Blau und Gelb, Koralle und der roten Sonderfarbe in der Product-Red-Serie.

Das iPhone XR mit 64 Gigabyte in Geld wird inzwischen in der ersten November-Woche geliefert.

Der Farbton Koralle ist erst ab Mitte November lieferbar. Ebenso das iPhone XR Product(red), das frühestens ab Mitte November geliefert wird.

Dennoch sind alle Modelle zur Abholung in einem Apple Store am 26. Oktober erhältlich.

Anzeige