19.07.2019 - 21:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Tyler Lastovich)

Der A12-Prozessor im iPhone wird in einem 7 Nanometer-Prozess gefertigt, doch schon 2020 soll diese Grenze abermals unterschritten werden. Apples Auftragsfertiger TSMC soll ein 5-Nanometer-Verfahren bis dahin in Betrieb haben.

Für den Nutzer bedeutet es recht viel, wenn ein Smartphone-Prozessor in einem Prozess mit geringerer Strukturbreite gefertigt wird. Das heißt, dass der Prozessor schneller arbeitet, weniger Energie benötigt und die Akkulaufzeit steigt.

TSMC soll ab 2020 auf den 5-Nanometer-Prozess umsteigen, heißt es in einer Erklärung, von der die taiwanische Publikation Digitimes berichtet. Damnach soll der 5nm-Chip in der ersten Jahreshälfte 2020 fertig sein, soll der Chef von TSMC auf der Hauptversammlung gesagt haben.

Für den Produktionsanlauf sind enorme Investionen nötig. Angeblich reichen die geschätzten 10 bis 11 Milliarden US-Dollar dafür nicht.

Vermutlich wird Apple 2020 auch sein erstes iPhone mit 5G-Modem vorstellen. Wer das nicht abwarten kann, kauft sich einfach einen mobilen Hotspot und verbindet ihn mit dem iPhone. So muss nicht einmal ein neues Gerät gekauft werden, sofern das WLAN des Smartphones schnell genug ist.

