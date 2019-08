14.08.2019 - 21:02 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat eine kleine Änderung beim iPhone vorgenommen. Wenn dessen Akku von einem Dritthersteller getauscht wird, zeigt das Gerät danach die Akkugesundheit nicht mehr an und warnt vor möglichen Problemen. Apple verteidigt diese Praxis.

Wenn ein Drittanbieter einen iPhone-Akku wechselt, kann der Besitzer des iPhones in iOS nicht mehr die Akkugesundheit überprüfen, die sich in den Einstellungen versteckt.

Das ist nicht nur ärgerlich für den Nutzer sondern ein massives Problem für freie Reparaturwerkstätten und letztlich eine Behinderung auf das in den USA-Bundesstaaten so langsam entstehende „Recht auf Reparatur“, was auch den Zugang zu Ersatzteilen oder Reparaturanleitungen beinhalten wird.

Apple teilte gegenüber iMore mit, dass dies ein neues Feature sei und man so verhindern wolle, dass Kunden schlechte, defekte oder gar gebrauchte Akkus verbaut bekämen.

Apple und die autorisierten Serviceprovider selbst wechseln die Akkus und autorisiert sich die Änderung durch ein Zertifikat, das Drittanbieter natürlich nicht erhalten.

Aktuell ist diese Funktion nur bei iPhone XS, XS Max und dem iPhone XR aktiv. Nutzer sehen hier in den Einstellungen einen Hinweis, dass nicht überprüft werden könne, ob ein echter Akku im Gerät stecke.

Es ist anzunehmen, dass Apple künftig dieses Feature in allen künftigen iPhones einbaut.

Wie findet ihr die Entscheidung Apples, indirekt vor fremden Akkus zu warnen oder die Funktionalität des iPhones in so einem Fall leicht einzuschränken? Ist die Gefahr so groß, dass Apple etwas unternehmen muss, oder geht es eigentlich nur ums Geld? Wir sind auf eure Kommentare gespannt.

