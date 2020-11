iPhone 12: Die Lederhüllen mit MagSafe sind endlich verfügbar

In diesem Jahr läuft auch bei Apple einiges anders. Während man Keynotes als hochwertig aufbereitete Infomercials präsentiert, hat sich auch das diesjährige iPhone leicht nach hinten verschoben. Dies war bereit seit Sommer absehbar, da die Vorproduktion nicht wie üblich anlaufen konnte. Daneben kündigte man direkt an, dass man die neuen Modelle gestaffelt veröffentlicht, sodass das iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max erst seit wenigen Tagen verfügbar sind. Jedoch ließ es Apple nicht dabei. Wie immer kündigte man auch neues Zubehör an, welches in einigen Fällen ebenfalls auf sich warten lässt.

Lederhülle mit MagSafe ist da

Gemeinsam mit dem iPhone 12 stellte man den neuen MagSafe-Anschluss vor, um neues Zubehör zu ermöglichen. Allen voran steht dabei natürlich das MagSafe Ladegerät, welches bereits im Oktober erschien. Anders verhält es sich jedoch beim MagSafe Duo Ladegerät, da zusätzlich noch die Apple Watch laden kann. Es erscheint später, hieß es damals schon. Gleiches gilt auch für die Ledercases und Lederhüllen. Erstere erschienen gemeinsam mit dem iPhone 12 mini und iPhone 12 Pro Max, während man für die Lederhülle keinen Termin nennen wollte.

Jetzt ist es allerdings soweit. Im Gegensatz zu den Cases oder bisherigen Hüllen schützt die Lederhülle das iPhone umfassend. Dies gilt jedoch nur, wenn man es nicht verwendet. Denn dazu muss man es herausziehen. Es ist mehr eine Ledertasche als eine übliche Hülle. Apple lässt zudem zwei Ausschnitte für die Ohrmuschel sowie die Uhrzeit frei, sodass diese stets sichtbar ist. Auch die Kamera ist vollständig geschützt. Im Inneren ist zudem ausreichend Platz für eine Kreditkarte oder einen Ausweis. Eine Handschlaufe sorgt für etwas mehr Komfort bei der Verwendung.

Die MagSafe-Technologie sorgt dabei nicht nur für den richtigen Halt, sondern erlaubt auch das drahtlose Laden. Apple weist jedoch darauf hin, dass aufgrund der Magnete Abdrücke auf den Leder zurückbleiben können:

Diese Hülle wird aus hochwertigem, weichem Leder hergestellt, um dein iPhone zu schützen. Leder ist ein natürliches Material und wie bei einem feinen Ledergürtel kann es mit der Zeit Falten, Flecken oder eine Patina bekommen. MagSafe Zubehör kann leichte Abdrücke hinterlassen.

Günstig ist die Hülle jedoch keineswegs. Unabhängig vom Modell kostet sie 145, 20 Euro und ist ab sofort bei Apple verfügbar.