iOS 14 soll Handgeschriebenes in Text verwandeln

Von iOS 14 ist noch nicht so viel bekannt, doch das ändert sich just dieser Tage. Das neue Betriebssystem dürfte im Sommer 2020 vorgestellt werden, einige Eckpunkte sind dank fleißiger Blogger schon jetzt bekannt. So soll etwa eine Handschrifterkennung den Weg ins System finden, die aus Wörtern, die mit dem Apple Pencil geschrieben wurden echten Text macht.

Der Apple Newton als Vorbild

Diese Funktion dürfte eingefleischten Apple-Fans bekannt vorkommen. Schon der PDA Newton hatte seinerzeit eine Stifteingabe samt Handschrifterkennung, auch wenn diese nur leidlich funktionierte und zum Misserfolg der Geräte beitrug. Die sogenannten PencilKit-Funktionen in iOS 14 sollen demnach deutlich ausgebaut werden. Nutzer können nach wie vor einfach mit dem Stift auf der Oberfläche des iPads und vielleicht auch bald auf dem iPhone schreiben – die Schreibschrift wird dann automatisch umgewandelt. Die Funktion ist nicht von einer einzelnen App abhängig, sondern soll systemweit genutzt werden können, wie MacRumors berichtet.

Besonders bei kurzen Notizen, Kalendereinträgen oder Erinnerungen kann so eine Eingabemöglichkeit Vorteile gegenüber der Tastatur oder der Spracheingabe haben. Wie gut die neue Handschrift-Texterkennung funktioniert, lässt sich natürlich noch nicht sagen. Davon wird jedoch im Wesentlichen ihr Erfolg abhängen. Das war auch schon 1993 so. Damals stellte Apple den ersten Newton PDA vor, einen Vorgänger des iPads. Revolutionär war die damalige, lernfähige Handschrifterkennung und die Stiftbedienung. Die erste Version namens Calligrapher war auf die Erkennung von Schreibschrift ausgerichtet, was jedoch nur ungenügend gut funktionierte. Die zweite Version Rosetta konnte auch Druckschrift erkennen.

Angeblich will Apple in iOS 14 auch eine Funktion einbauen, mit der Linien und Formen, die mit dem Stift gezeichnet wurden, automatisch zurechtgerückt würden. So wird eine etwas wackelige Linie schnurgerade, ein Kreis wirklich rund und ein Dreieck spitz und mit geschlossenen Kanten. Diese Funktion soll „Magic Fill“ heißen.

iOS 14 vermutlich im Herbst – zusammen mit neuen iPhones

Wann iOS 14 auf den Markt kommt, ist nicht bekannt. In den letzten Jahren stellte Apple die neue iOS-Generation zum WWDC in der Mitte des Jahres vor und brachte danach eine Serie von Betaversionen auf den Markt. Danach wurde die finale Version von iOS zusammen mit den anderen Betriebssystemen und neuen iPhones im Herbst veröffentlicht. Die Corona-Pandemie könnte Apple diesmal aber zu einer Verschiebung des Zeitplans zwingen.