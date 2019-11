iOS 13.3 soll Multitasking-Probleme beheben

iOS 13.3 Beta 1 ist da. Damit soll der Multitasking-Fehler der Vorversion behoben werden, der dafür sorgte, dass Nutzer teilweise nicht mehr mit mehreren Apps parallel arbeiten konnten - das Betriebssystem schloss kurzerhand Apps, die im Hintergrund laufen. Das geschah teilweise so schnell, dass selbst beim Hin- und Herschalten zwischen Apps die eingegebenen Daten weg waren. Das kann natürlich nicht die Intention von Apple gewesen sein.

Wann die öffentliche Beta von iOS 13.3 erscheint ist noch nicht klar, Apple hat in der Vergangenheit aber stets ein oder zwei Tage mit der Veröffentlichung gezögert.

iOS 13.2 wurde am Anfang letzter Woche zum Download freigegeben. Nachdem sich einige prominente Blogger und Entwickler über das problematische Multitasking-Verhalten äußerten, gab es viel Feedback auch von anderen Nutzern und Entwicklern, während Apple schwieg.

John Gruber erwähnte, dass YouTube-Videos in einem Safari-Tab abbrechen, wenn Safari in den Hintergrund gelegt wird. Dies war noch bei iOS 13.1.3 nicht der Fall. Doch ein Zurückgehen auf die vorherige Betriebssystemversion ist nicht nur unpraktisch sondern auch hinsichtlich der AirPods ärgerlich, die so einige Funktionen wieder verlieren, die sie mit iOS 13.2 erlangten.

Wir sind einfach nur sprachlos, dass Apple so ein Fehler durch die Qualitätskontrolle gerutscht ist. Was sagt ihr zu dem Bug? Betrifft er euch? Schildert eure Erfahrungen gerne in den Kommentarfeldern unterhalb des Artikels.