iOS 13.3 kommt kommende Woche

Apple will iOS 13.3 und iPadOS 13.3 kommende Woche veröffentlichen, nachdem die Betaphase nun beendet worden ist. Mit den neuen Betriebssystemen sollen nicht nur das Multitasking-Problem behoben werden sondern auch andere Fehler, die sich in iOS 13 eingeschlichen hatten. Dazu kommen neue Sicherheitsfunktionen.

Noch 2019 wird iOS 13.3 damit neue Funktionen für iPhone- und iPad-Besitzer liefern wie eine verbesserte Bildschirmzeitfunktion, in der auch die Zeit, in der sich die Kinder über diverse Chat-Apps austauschen dürfen, beschränkt werden kann.

Die letzte Beta von iOS 13.3 und iPadOS 13.3 trägt die Versionsnummer 4 und ist diese Woche erschienen. Nach einem Bericht von 9to5Mac, der sich auf den vietnamesischen Telekommunikationsanbieter Viettel bezieht, werden iOS 13.3 und iPad OS 13.3 sowie watchOS 6.1.1 im der kommenden Woche erscheinen.

Das Betriebssystem bietet eine neue Unterstützung für NFC-, USB- und Lightning-Sicherheitsschlüssel, die FIDO2-konform sind.

Eine neue Sicherheitsfunktion in den Betriebssystemen ist für den Webbrowser Safari gedacht. Während bislang geschützte Websites mit Login-Passwortkombinationen oder eine Zwei-Faktor-Authentifizierung geschützt werden können, die dann zum Beispiel eine SMS mit einem Code an ein anderes Gerät schickt, gibt es noch eine andere Zwei-Faktor-Authentifizierung, bei der auf Zusatzhardware gesetzt wird - etwa in Form von USB-Sticks oder ähnlichen Konzepten. Das klappt beim iPhone bisher nicht, doch Apple hat in iOS 13.3 eine Funktion für Hardware eingebaut, die in das iPhone oder iPad gesteckt wird.