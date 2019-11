Apple veröffentlicht überraschend iOS 13.2.3 und iPadOS 13.2.3

Mit iOS 13.2.3 und iPadOS 13.2.3 erscheinen schon wieder neue Versionen von Apples mobilen Betriebssystemen für iPhones und iPads. Dieses Update beinhaltet nach Angaben des Herstellers Fehlerbehebungen und Verbesserungen, die mit der Vorversion iOS 13.2.2 und iPadOS 13.2.2 nicht adressiert werden konnten.

So behebt das Update ein Problem, bei dem die Systemsuche und das Suchen in Mail, „Dateien“ und „Notizen“ möglicherweise nicht funktionierte. Das ist nun behoben. Außerdem beseitigen die neuen Versionen einen Fehler, durch den Fotos, Links und andere Anhänge teilweise nicht in den Nachrichtendetails angezeigt werden konnten.

Ferner muss Apple immer noch am Hintergrund-Verhalten von Apps schrauben. Die neuen Betriebssystemversionen beseitigen Probleme, durch die Apps möglicherweise im Hintergrund keine Inhalte laden konnten. Außerdem soll es nun nicht mehr passieren, dass das hauseigene Mail-Programm neuen E-Mails nicht abruft.

Wie immer steht das Update over the air über die Softwareaktualisierung bereit. Wir empfehlen, vorher ein Backup des Geräts anzufertigen, da es immer möglich ist, dass durch ein Update Dateien beschädigt werden.

Wenn ihr das Update schon aufgespielt habt, könnt ihr gerne über eure Erfahrungen damit berichten. Gibt es weitere Neuerungen oder neue Probleme, wenn ihr iOS 13.2.3 und iPadOS 13.2.3 laufen lässt? Schreibt es einfach in die Kommentarfelder unterhalb des Artikels. Wir sind uns sicher, dass auch andere Leser von euren Hinweisen profitieren.

