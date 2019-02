05.02.2019 - 20:06 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat die zweite Beta von iOS 12.2 sowie von macOS Mojave 10.14.4 und tvOS 12.2 nun auch für die öffentlichen Tester zur Verfügung gestellt, nachdem einen Tag zuvor nur für zahlende Entwickler Betas bereitgestellt wurden.

Beta-Tester, die sich dem Beta-Testprogramm von Apple angeschlossen haben, erhalten das Beta-Update iOS 12.2 over-the-air, wenn sie das entsprechende Zertifikat auf einem iOS-Gerät installiert haben. iOS 12.2 führt die Software- Infrastruktur für AirPlay 2 und HomeKit auf Fernsehern von Drittanbietern ein und bietet eine neue Software-TV-Fernbedienung im Kontrollzentrum. Außerdem gibt es optische Änderungen an der Wallet-App und einen neuen Look für Apple Pay Cash. Änderungen wurden auch am Webbrowser Safari vorgenommen. Er zeigt ungesicherte Websites an.

Apple verbessert zudem den Datenschutz durch einen neuen Motion & Orientation-Optionsschalter, der sich unter Einstellungen --> Safari --> Datenschutz & Sicherheit befindet und standardmäßig deaktiviert ist. Die Einstellung muss aktiviert sein, damit Websites Inhalte anzeigen können, die auf Bewegungsdaten von Beschleunigungssensor und Gyroskop auf dem iPhone und iPad reagieren.

Außerdem gibt es in der zweiten Beta neue Animojis zu bestaunen: Ein Wildschwein, ein Hai, eine Giraffe und eine Eule sind dabei. Animoji kann in den Messages und FaceTime Apps verwendet werden. Aus iOS 12.2 geht auch hervor, dass Apple plant, eine zweite Generation der AirPods mit "Hey Siri"-Unterstützung auf den Markt zu bringen. Das Update enthält auch Hinweise auf einen kommenden Apple-News-Abonnementdienst, der offenbar Zeitschriften-Abos kostenpflichtig vermarktet.

Dazu kommen die öffentlichen Beta-2-Versionen von macOS Mojave 10.14.4 und tvOS 12.2. Hierbei handelt es sich um Performance- und Fehlerbehebungs-Releases. Neue Funktionen sind derzeit nicht bekannt.

