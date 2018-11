11.11.2018 - 12:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



11.11.2018 - 12:18 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Ikea hat bereits einige Lampen und Steckdosen für das Smart Home im Sortiment. In Kürze soll das Angebot um intelligente Innenjalousien erweitert werden, die motorgesteuert sind.

100 Euro - das wäre ein Kampfpreis im Bereich motorisierte Jalousien. Wenn diese in das Smart Home eingebunden werden können, ist je nach Anbieter bisher ein Vielfaches der Summe erforderlich. Ikea hatte bereits im September 2018 bestätigt, dass die Jalousien auf den Markt kommen.

Die Website Teknikveckan hat nun erfahren, dass die „Ikea Smart Blinds“ nur 99,95 Euro kosten sollen.

Die intelligenten Jalousien von Ikea sollen in zwei Varianten erhältlich sein: Kadrilj und Fyrtur. Erstere gelten als "ganz normale Jalousien", während letztere Verdunkelungsjalousien sind.

Die Preise für Kadrilj sollen bei 99,95 Euro beginnen. Je nach Größe steigt natürlich der Preis, doch das größte Modell soll 139 Euro kosten. Die Preise für die Verdunklungsjalousien sind noch unbekannt.

Ikeas Pläne zu intelligenten Jalousien wurden entdeckt, als das Unternehmen bei der US-Regulierungsbehörde FCC einen Antrag zur Prüfung auf elektromagnetische Verträglichkeit eingereicht hatten. Im September 2018 bestätigte Ikea dann auf Nachfrage von CNET die Existenz des Produkts und sagte, dass es 2019 auf den Markt kommen und weltweit eingeführt werden soll.

Unklar ist jedoch, ob die intelligenten Jalousien von Ikea von Beginn an HomeKit-kompatibel sein werden. Ikea nennt seine Smart-Home-Serie Tradfri. Diese unterstützt HomeKit, aber nicht von Anfang an.

Mit Tradfri bietet IKEA eine verhältnismäßig günstige smarte Beleuchtung an. Von einfachen Glühbirnen, über Bewegungsmelder bis hin zu Lichtpaneelen lässt sich alles über eine Fernbedienung, die zugehörige App und nun auch per Siri und Alexa steuern. Das Einstiegsset mit zwei Glühbirnen, der Bridge und einer Fernbedienung ist bereit für 75 Euro erhältlich. IKEA baut sein Angebot im Bereich Smart Home immer weiter aus und bietet schon seit längerem auch kabellose Lademöglichkeiten in Möbeln.

Anzeige