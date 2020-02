Alles neu: Großes Update für Microsofts Office-Apps für iPhone, iPad und Apple Watch

Microsoft hat dabei nun endlich auch den drei wichtigsten Office-Apps Excel, Word und PowerPoint eine Generalüberholung gegönnt. Laut dem Unternehmen stehen dabei nun von Grund auf neu entwickelte Anwendungen im App Store zum Download bereit: Damit passt Microsoft seine Office-Apps jetzt auch für iOS an die verbesserte, schlanke Benutzeroberfläche an, die plattformübergreifend eingeführt wurde.

Rein äußerlich sind die Änderungen dabei tatsächlich nur marginal. Was jeder Nutzer aber deutlich merken sollte, ist die verbesserte Performance. Laut Microsoft sind die Apps nun schneller geworden. Zudem hat man auch in Sachen Barrierefreiheit an den Office-Apps gearbeitet. Alle Anwendungen der Office-Suite profitieren von dem gleichen Satz an Verbesserungen. Eine Ausnahme bildet Excel, denn nur die Tabellenkalkulation bekommt die Funktion spendiert, jetzt auch auf Kommentare und Erwähnungen direkt aus E-Mails heraus antworten zu können, ganz ohne die Arbeitsmappe öffnen zu müssen. Zusätzlich wurde die Suche mit der Einführung der Funktion XVERWEIS für iOS verbessert.

In den Notizen zu den Office-Updates heißt es:

Excel, Word und PowerPoint stehen für iPhone, iPad und Apple Watch ab sofort in Version 2.34 zur Verfügung. Die Änderungen umfassen:

• Von Grund auf neu entwickelt: Wir haben die App neu entwickelt, um sie einfacher, schneller und schöner als je zuvor zu machen.

• Aktualisierter Alt-Textbereich: Machen Sie Ihre Inhalte für Personen mit Behinderungen leichter zugänglich, indem Sie nützliche Beschriftungen hinzufügen oder manche Elemente als dekorativ kennzeichnen.

Zusätzlich für Excel

• Unterwegs lesen und beantworten: Antworten auf Kommentare und Erwähnungen direkt aus E-Mails, ohne die Arbeitsmappe zu öffnen.

• XVERWEIS nach links, XVERWEIS nach rechts – finden Sie mit XVERWEIS Zeile für Zeile alles in Tabellen und Bereichen.

Laden im App Store Laden im App Store Microsoft PowerPoint Entwickler: Microsoft Corporation Gratis

Jetzt laden Preis:Jetzt laden

Laden im App Store Laden im App Store Microsoft Excel Entwickler: Microsoft Corporation Gratis

Jetzt laden Preis:Jetzt laden