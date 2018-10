Die Heft-Diskette ist zurück (Bild: CC0)

Gratis für alle: Der große Apple-Mega-Download. Erinnern Sie sich noch an die Zeiten, als Computer-Zeitschriften mit Disketten ausgeliefert wurden, auf denen Gratis-Software enthalten war? In der aktuellen Ausgabe der Mac Life gibt es ebenfalls die Möglichkeit, gleich sechs Apps kostenlos herunterzuladen. Doch auch die Leser unserer Webseite kommen in den Genuss dieser Software für macOS. Wir verraten Ihnen wie.

Um welche Apps geht es?

Sie bekommen von uns gleich sechs Apps kostenlos als Download bereitgestellt. Um welche Apps geht es? – Ihr kostenloser Download enthält folgende Software: Wash & Go, YouTube Song Downloader, Softmaker – Elegante Jugendstilschriften, Analog Projects 3, Focus Projects Professional und MacX MediaTrans.

Aber was genau können Sie mit der Software anfangen? Mit „Focus projects professional“ von Franzis bekommen Sie eine zweckgerichtete Bildbearbeitung. Die lässt Sie aus einer Bilderserie mit unterschiedlichen Schärfen ein Bild mit besonderer Schärfe zusammensetzen.

Focus projects professional (Bild: Screenshot)

„Analog projects“ stammt ebenfalls von Franzis und erlaubt Ihnen eine ganze Reihe von Filtern (verwaschene Farben, Farbfehler, typischer Polaroid-Look, Negativ-Ränder) auf Fotos anzuwenden.

Mit dem „YouTube Song Downloader“ vom deutschen Entwickler Abelssoft können Sie Musik aus YouTube-Videos extrahieren. Und mit „WashAndGo“ von der gleichen Firma können Sie überflüssige Dateien von Ihrem Mac entfernen.

YouTube Song Downloader (Bild: Screenshot)

Sie bekommen dann außerdem noch 70 „Elegante Jugendstilschriften“ von SoftMaker und die iTunes-Alternative „MacX MediaTrans“, mit der Sie Bilder, Videos, Podcasts, Klingeltöne, Dokumente und vieles mehr von Ihren iOS-Geräten verwalten können.

Wie bekomme ich die Apps?

Alles, was Sie tun müssen, ist Ihre E-Mail-Adresse in das passende Formular auf der Webseite einzugeben. Natürlich müssen Sie der Übertragung der E-Mail-Adresse wegen des Datenschutzes zustimmen und gerne möchten wir Sie auch in Zukunft über weitere Aktionen wie diese per Newsletter informieren.

