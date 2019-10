01.10.2019 - 21:47 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



01.10.2019 - 21:47 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Der Hersteller GoPro, der das Genre Actionkamera erfunden hat, bringt mit der Hero 8 und der Hero Max zwei neue Modelle auf den Markt. Die Hero 8 ist eine kompakte 4K-Kamera und die Max ist eine 360-Grad-Kamera für Rundumaufnahmen.

Mit der GoPro Hero 8 und der Hero Max kommen gleich zwei neue Actionkameras auf den Markt. Die Hero 8 ist mit einem 4K-Bildsensor ausgerüstet, mit dem Videos mit 60 Bildern pro Sekunde in 4K oder mit 240 Bildern pro Sekunde in 1080p aufgezeichnet werden können. Im Gegensatz zum Vorgänger ist eine eingebaute, ausklappbare Befestigung für die diversen Halterung eingebaut, die es für GoPros gibt. Das wichtigste ist jedoch die Bildstabilisierung HyperSmooth 2.0, die Wackler praktisch beseitigt. Die Hero 8 ist bis 10 Meter ohne Zusatzgehäuse wasserdicht und kostet rund 400 US-Dollar.

Die Hero Max ist hingegen eine 4K-360-Grad-Kamera. Dazu wurden zwei Objektive und zwei Sensoren eingebaut.Auch hier ist die Bildstabilisierung HyperSmooth eingebaut, um ein ruhiges Filmmaterial zu errechnen.Neben den beiden Kameras, die 360-Grad-Videos erzeugen können, lassen sich auch normale Filmaufnahmen, Fotos und Panoramen erzeugen. Sechs Mikrofone nehmen den Ton ebenfalls Surround auf. Das Gerät ist bis 5 Meter wasserdicht.

Gegenüber The Verge sagte Pablo Lema, Leiter für Produktmanagement von GoPro: "Wir wollten keine Fusion 2 machen, weil es nicht das ist, was die Leute wollen." Vielmehr würden die Funktionen der ehemaligen Rundumkamera nun in einem Gehäuse untergebracht, das eher nach GoPro aussieht. Wir denken, das ist gelungen.

Die Hero Max kostet rund 500 US-Dollar.

