10.01.2019 - 18:01 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



10.01.2019 - 18:01 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

Einladung zum Galaxy-Event 2019 (Bild: Samsung)

Samsung hat ein Event für den 20. Februar 2019 angekündigt, auf dem das Galaxy S10 als neues Top-Smartphone gezeigt werden soll. Auch ein Smartphone mit faltbarem Bildschirm könnte dort der Öffentlichkeit vorgeführt werden. So etwas gibt es bei Apple noch nicht.

Am 20. Februar zeigt Samsung neue Smartphones, kündigte das südkoreanische Unternehmen an. Das Wall Street Journal berichtet, dass Samsung plant, drei neue Galaxy S10-Modelle zusammen mit einem völlig neuen faltbaren Smartphone mit dem Titel "Galaxy Fold" auf der Veranstaltung in San Francisco und zeitgleich in London vorzustellen. Ein viertes Modell mit 5G-Netzwerkunterstützung wird angeblich im Frühjahr 2019 auf den Markt kommen.

Gerüchte deuten darauf hin, dass Samsung ein Galaxy S10 Lite mit einem 5,8-Zoll-Display, das Galaxy S10 mit einem 6,1-Zoll-Display und das Galaxy S10+ mit einem 6,4-Zoll-Display vorstellt. Die Geräte werden voraussichtlich im März 2019 in den Handel kommen.

Samsung stellt seine Galaxy-S-Smartphones typischerweise auf dem Mobile World Congress in Barcelona vor, der vom 25. bis 28. Februar dieses Jahres stattfindet. Samsung soll allerdings dagegen entschieden haben, die Messe als Präsentationsform zu nutzen, weil der chinesische Smartphone-Hersteller Huawei plant, auf der Messe ein konkurrierendes faltbares Smartphone einzuführen.

Die Galaxy S10-Modelle sollen angeblich über ein gelochtes Display mit einem kleinen Ausschnitt für die Frontkamera verfügen. Dadurch fällt der Notch weg. Zumindest das Galaxy S10+ soll vier Kameras auf der Rückseite und zwei Frontkameras besitzen.

Galaxy-Smartphones sind neben Huawais Modellen die größten Konkurrenten der iPhones. Auch bei Apple soll dieses Jahr eine Optik dazu kommen, so dass auf der Rückseite dann drei Kameras untergebracht wären.

Ob Apple auch ein gelochtes Display einsetzen kann und die Notch eliminieren kann, ist noch unsicher: Zulieferer AMS kündigte einen neuen RGB-Licht- und Infrarot-Annährungssensor an, der auch hinter einem OLED-Display seine Arbeit verrichten kann. Dadurch ergibt sich eine interessante Möglichkeit: Die Kamera-Aussparung könnte durch den gewonnenen Platz etwas kleiner werden.

Laut AMS kann der Licht- und Annährungssensor durch das OLED-Display eintretendes Licht wahrnehmen und durch komplexe Algorithmen die korrekten Lichtverhältnisse erkennen, ohne dass die Helligkeit des Displays einen Einfluss darauf hat.

