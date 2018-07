30.07.2018 - 19:40 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach



30.07.2018 - 19:40 Uhr Geschrieben von Thorsten Gundlach

(Bild: Apple / Screenshot: Mac Life)

Apple hat die fünfte Runde von Entwickler-Betas für seine neue Betriebsystemgeneration 2018 veröffentlicht und stellt Testern neue Versionen von iOS 12, macOS 10.14 Mojave, watchOS 5 und tvOS 12 zur Verfügung.

Apple hat den fünften Satz Betas seit der Veröffentlichung der neuen Betriebssysteme zum WWDC 2018 freigegeben - zunächst einmal nur für zahlende Entwickler. Die Builds können im Apple Developer Center heruntergeladen werden oder von Geräten, die in das Testprogramm aufgenommen wurden, als Over-the-Air-Update bezogen werden.

Apple beabsichtigt, den Schwerpunkt von iOS auf der Verbesserung der Leistung bei iPads und iPhones zu legen. Mit neuen Tools wie Screen Time wird es den Benutzern ermöglicht, die zeitliche Nutzung ihrer Apps zu überwachen.

Außerdem wurden Änderungen an den mitgelieferten Apps vorgenommen, einschließlich News, Wetter, Aktien und Sprachnotizen, während eine App namens Measure die Dimensionen von Objekten im 3D-Raum mit ARKit messen wird. Nutzer sollen zudem mehr Übersicht durch die Benachrichtigungsgruppen erhalten. Autofahrer können sich auf Unterstützung von Karten von Drittanbietern in CarPlay freuen. Weitere Neuerungen sind Siri Shortcuts zur Automatisierung, Group FaceTime und MeMoji, mit dem eigene Animojis gebaut werden können.

macOS 10.14 Mojave

Die fünfte Entwickler-Beta für macOS 10.14 Mojave ersetzt die vierte Beta-Version und steht auch erst einmal nur Apple-Entwicklern zur Verfügung, die 99 Euro pro Jahr zahlen. MacOS Mojave soll den Desktop mit der neuen Stack-Funktion aufräumen, die Dateien und Bilder automatisch gruppieren kann. Außerdem wurden Änderungen am Finder vorgenommen, z. B. eine Galerieansicht, die Medien und Metadaten anzeigt. Dazu kommen kontextbezogene Schnellaktionen, mit denen benutzerdefinierte Automator-Aufgaben für Dateien ausgeführt werden können.

Quick Look ermöglicht es, Videos zu schneiden, ohne ein separates Videobearbeitungsprogramm zu verwenden. Die "Kontinuitätskamera" kann verwendet werden, um ein Foto, das gerade von der Kamera eines iOS-Geräts aufgenommen wurde, in eine MacOS-basierte Anwendung einzufügen. Zudem gibt es einige iOS-Apps wie HomeKit nun auf dem Desktop.

Der Mac App Store wurde mit einer neuen Benutzeroberfläche versehen, die Elemente aus dem iOS App Store wie eine Videovorschau nutzt. Auch die maschinellen Lerntechnologien Create ML und Core ML2 sowie ein neuer Dark Mode kommen zum Einsatz.

tvOS 12

Dolby Atmos Surround Sound ist ein wesentlicher Bestandteil von tvOS 12, mit dem man Sounds im Raum lokalisieren kann. Die geräteübergreifende Autofill-Funktion soll helfen, Passwörter für tvOS-Anwendungen leichter einzugeben. Das bisherige Single Sign-On wird in "Zero Sign-On" umgewandelt, wo das Netzwerk des Anbieters erkannt wird und das Apple TV den Benutzer automatisch in die notwendigen Channel-Apps einträgt.

Und das ist neu in der Beta 5:

Kontrollzentrum-Steuerelemente sind jetzt dunkler.

Die Sättigung der Hintergrundbilder hat zugenommen.

Neuer Startbildschirm für die Foto-Applikation

Neue Symbole für Medientyp-Alben in Fotos

Familienmitglieder aus dem Bereich Screen Time entfernt (noch unter Apple ID > Family Sharing zu finden)

Kleinerer Text zum Löschen aller Meldungen

Akku-Gesundheit trägt die Beta-Bezeichnung nicht mehr

Aktien-Widget in der Größe verändert

News-App mit aktualisierten Icons

Neues haptisches Feedback auf dem iPhone X, wenn alle Apps in App Switcher geschlossen wurden

Neue AirPods-Gehäusebilder, die eine bevorstehende Designänderung zu zeigen scheinen, möglicherweise das neue Qi-Ladegerät.

FaceTime hat neue Verbindungs-/Trenntöne

watchOS 5

Neu in watchOS 5 ist die Walkie Talkie App, mit der man Push-to-Talk-Kommunikation zwischen seinen Kontakten durchführen kann. Das klappt natürlich nur, wenn jeder eine Apple Watch nutzt. Zudem können Anwendungen von Drittanbietern dem Zifferblatt der Siri-Uhr hinzugefügt werden. Außerdem ist auch nicht mehr nötig, "Hey Siri" zu sagen, um den Assistenten zu starten, da er stattdessen mit einer Handbewegung aufgerufen werden kann.

Für Aktivitäten gibt es siebentägige Aktivitätenwettbewerbe, die man mit seinen Kontakte austragen kann. Die Apple Watch verfügt außerdem über eine automatische Trainingserkennung.

Mac Life rät davon ab, Beta-Versionen auf unternehmenskritischer Hardware zu installieren, da dies zu Datenverlusten führen kann. Diejenigen, die daran interessiert sind, die Betas zu testen, sollten andere, nicht kritische Geräte verwenden und Backups aller wichtigen Daten aufbewahren, bevor sie Updates installieren.

