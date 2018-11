08.11.2018 - 18:46 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



08.11.2018 - 18:46 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

AVM veröffentlichte heute FRITZ!OS 7 für aktuelle FRITZ!WLAN Repeater und FRITZ!Powerline-Produkte. Damit bringt man zahlreiche neue Funktionen auch auf die verschiedenen WLAN-Erweiterungen. Laut dem Hersteller bringt die Aktualisierung „mehr Geschwindigkeit, Abdeckung und Sicherheit“ in das eigene WLAN und erhöht die Geräte gleichzeitig um mehrere Komfortfunktionen. Wir haben alle Informationen für Sie zusammengetragen.

Bereits seit einige Monaten veröffentlicht das Berliner Unternehmen AVM kontinuierlich FRITZ!OS 7 für aktuelle und auch ältere Geräte. Dabei standen zunächst natürlich die beliebten FRITZ!Box-Router im Vordergrund. Während hier die Aktualisierungen weitestgehend verfügbar sind, macht sich das Unternehmen nun an die Erweiterungsprodukte in Form von FRITZ!WLAN-Repeatern und den FRITZ!Powerline-Steckern, um das Mesh-Netzwerk weiter zu stärken. So unterstützen Produkte mi Dualband WLAN nun auch die WLAN-Standards 11v und 11k bei Band Steering (Idle Steering), wodurch vor allem Smartphones und Tablets profitieren werden.

Desweiteren werden mit dem Update auf Version 7 auch Gastzugänge sowie Nachtschaltungen von den Routern automatisch übernommen. Ebenfalls automatisch erfolgen zukünftig auch die Updates der Repeater und Powerline-Produkte.

Das Update auf FRITZ!OS 7 ist für folgende Geräte verfügbar:

FRITZ!WLAN Repeater 1750E

FRITZ!Powerline 1260E-Set

FRITZ!WLAN Repeater 1160, DVB-C, 450E, 310

FRITZ!Powerline 1240E

FRITZ!WLAN Repeater 1750E, DVB-C, 450

FRITZ!Powerline 1260E, 1240E

Anzeige