Eve stellt smarten Fensterkontaktsensor und neue App vor

Eve Window Guard: Fenster und Türen einfach sichern

Das deutsche Unternehmen Eve ist seit Jahren auf Smarthome-Geräte spezialisiert und arbeitet exklusiv mit Apples HomeKit-Schnittstelle zusammen. Nach Heizkörperthermostaten, Wasserwarnern und mehr stellte man nun einen Fenstersensor mit Einbruchserkennung vor.

Der Eve Window Guard lässt sich versteckt in den meisten Fenstern und auch Türen installieren. Er erkennt, ob ein Fenster geöffnet, gekippt oder geschlossen ist und kann per Automation auch an Lampen oder andere HomeKit-kompatible Geräte gekoppelt werden. Außerdem kannst du dadurch die Lüftungsdauer einsehen und gegebenenfalls dein Heizkörperthermostat daran koppeln, sodass diese sich abschaltet, sobald das Fenster geöffnet oder gekippt wird.

Dem Hersteller zufolge kann er auch Einbruchsversuche oder andere Manipulationen erkennen. In Verbindung mit anderen HomeKit-Geräten kannst du beispielsweise alle Lampen einschalten lassen. Fliegt hingegen nur etwas Kleineres sowie ein Ball gegen das Fenster wird kein Alarm ausgelöst.

Während dies überaus praktisch klingt, gibt es einen kleinen Haken: der Preis. Möchtest du deine Fenster sichern, dann werden pro Eve Window Guard 150 Euro fällig. Günstiger wird es allerdings, wenn du ein Bundle mit mehreren Geräten kaufst.

Eve 4.3: Die bessere Home-App wird noch stärker

Neben dem Eve Window Guard stellt das Unternehmen auch eine neue Version der Eve-App vor. Mit dieser erhältst du vielfältigen Zugriff auf deine HomeKit-Geräte. Dadurch ist die Anwendung eine sehr gute Alternative zu Apples Home-App. Viel Liebe zum Detail beweist man unter anderem mit zahlreichen Symbolen, die du für deine Geräte festlegen kannst.

Mit dem Update unterstützt die Anwendung ab sofort auch Haptic Touch, was man als „Tippen und Halten“ bezeichnet. Dadurch erlaubt man die den Schnellzugriff auf viele Funktionen wie Bedienelemente, Raumsteuerung und Automationen. Letztere lassen sich nach dem Update schneller bearbeiten und anpassen. Auch der neue Fenstersensor sowie die Eve Cam werden nun vollständig unterstützt.

