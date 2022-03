Weltfrauentag: Wie Apple erfolgreiche Frauen feiert

Bereits seit 100 Jahren wird am 8. März der internationale Frauentag gefeiert. Während zur Einführung dieses Tages noch das Wahlrecht für Frauen als oberstes Ziel im Fokus stand, wird er heute dazu genutzt, um Frauen und ihre Errungenschaften stärker in das Bewusstsein der Gesellschaft zu holen.

Auch Apple nutzt diesen Tag für ebenjenen Zweck. Im App Store stellt das Unternehmen deshalb anlässlich dieses Tages nicht nur drei Apps von deutschen Gründerinnen vor, sondern hebt die App „Too Good to Go“, gegründet von Co-Founderin Lucie Basch und geleitet von CEO Mette Lykke, als App des Tages hervor.

Was kann die App?

Too Good to Go hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Verschwendung von Lebensmitteln zu verhindern. Dafür arbeitet sie mit Supermärkten, Restaurant, Hotels oder auch Bäckereien zusammen. Diese melden bei der App, wenn sie Lebensmittel für einen günstigeren Preis abzugeben haben, die am nächsten Tag entsorgt werden müssten. Das wird dir als App-Nutzer:in wiederum angezeigt und du kannst zu Geschäften in deiner Nähe, um etwa Brötchen, Salate oder andere Speisen und Zutaten vor dem Müll zu retten.

Es geht noch weiter

Aber das ist nicht das einzige, was Apple im App Store tut, um dir neue, praktische Apps von Frauen nahezulegen. Unter dem Banner von „Von Frauen geschaffen“ stellt dir Apple eine ganze Liste von Apps vor, die von Frauen und vor allem nicht nur für Frauen geschaffen wurdne. Den Link zum App Store findest du hier.

Die 10 besten Apps von Frauen aus Deutschland

Während am internationalen Frauentag die Errungenschaften von Frauen weltweit hervorgehoben und gefeiert werden, lohnt es sich auch, einen Blick ins eigene Land zu wagen. Diese 10 Apps stammen beispielsweise von deutschen Gründerinnen:

‎Pam Entwickler: PLR UG Preis: Gratis+

Frauen über das ganze Jahr hinweg fördern

Doch Apple tut noch weitaus mehr, um Frauen dabei zu helfen, Fuß in der App-Entwicklungsszene zu fassen. Beispielsweise veranstaltet das Unternehmen jedes Jahr ein Entrepreneur Camp für Entwicklerinnen und Gründerinnen. Dieses Event findet bereits seit 2018 statt und soll Entwicklerinnen durch Workshops und Networking-Optionen den Einstieg in die Tech-Branche erleichtern. Hast du Interesse, an diesem Camp mitzumachen, haben wir schlechte, aber auch gute Neuigkeiten. Denn für 2022 hat das Entrepreneur Camp bereits stattgefunden. Aber du kannst dich für das nächste Camp benachrichtigen lassen. Wie das geht, erfährst du hier.