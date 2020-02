Elago stellt GameBoy-Hülle für AirPods vor

In der Vergangenheit zeigte Elago viele interessante Designs für Hüllen und Cases und machte dabei auch nicht vor dem AirPods-Ladecase halt. Nach Hüllen im Hai-Design, in Form eines iPods oder einer Ananas veröffentlichte der Zubehörhersteller nun das AW5 AirPods Case. Dieses ist stark an den klassischen Gameboy angelehnt und ist zudem in zwei verschiedenen Farben verfügbar: schwarz und grau.

Stabile Hülle im Retro-Gewand

Die flexible Silikonhülle besitzt alle Tasten des Retro-Handheld sowie einen Bildschirm, wobei diese Details ohne Funktion bleiben, sondern lediglich dem Design dienen. Darüber hinaus besitzt das Case die Möglichkeit es mittels Ring am Schlüsselbund oder an der Hose zu befestigen. Wie der Hersteller verspricht, bleiben sowohl die Lightning-Schnittstelle zum Laden sowie die drahtlose Ladefunktion ohne Einschränkungen erhalten. Außerdem werden alle Ladecases der ersten und zweiten AirPods-Generationen unterstützt.

Das AW5 AirPods Case wird in Kürze auch auf dem europäischen Markt verfügbar sein und soll voraussichtlich um die zehn Euro kosten.