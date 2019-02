Der Drobo 8D vereint Kapazität, Geschwindigkeit und Einfachheit in der Bedienung. (Bild: Drobo)

Speicherplatz wird immer ein Thema bleiben. Perspektivisch kann man einfach nicht genug davon haben. War es zur Anfangszeit der Computerisierung der Gesellschaft noch völlig illusorisch, jemals 10 Gigabyte mit persönlichen Daten zu füllen, sprengt heute schon so mancher Chat-Verlauf allein dieses Limit. Aber wohin mit den ganzen Daten? Vor allem wenn sie wichtig sind? Die Speicher-Experten von Drobo haben da eine Idee …

Was im Privaten oft genug schon nervig ist, wird im professionellen Umfeld schnell zur Qual und dann zu einer (über)lebenswichtigen Entscheidung: wie sichere ich große Datenmengen schnell, einfach und sicher?

Mit rechnerinternen Speicherlösungen stößt man sehr bald an die Grenzen des Machbaren. Und auch des Bezahlbaren. Setzen moderne Computer, allen voran Apples MacBook-Reihe, doch ausschließlich auf so genannten Flash-Speicher. Der ist schnell und robust – aber eben auch verdammt teuer. Vor allem wenn man bedenkt, dass es nicht nur Büroaufgaben gibt, sondern gerade in der Kreativbranche oder der Wissenschaft Berufe, in denen täglich giga- und terabyteweise Daten produziert werden, die redundant, also ausfallsicher, gespeichert werden wollen.

Alle Einstellungen und Status auf einen Blick: das Drobo-Dashboard ist elegant und übersichtlich gestaltet. (Bild: Screenshot / Mac Life)

Massenspeicher – vom Menschen aus betrachtet

Bereits seit Jahren ist Drobo eine feste Größe wenn es um innovatives Speichermanagement geht. Als eine der ersten Firmen hat man sich getraut eine Hardwarelösung aus den Augen von Laien zu betrachten und zu verbessern, die sich vorwiegend an Profis richtet.

Denn was die meisten Hersteller von RAID-Systemen („redundant array of independent disks“, zu Deutsch etwa: redundante Anordnung kostengünstiger Festplatten) bis heute nicht begriffen haben: eigentlich möchte sich nicht jeder mit der Technik und irgendwelchen Detailfragen beschäftigen müssen. Speicherplatz muss „plug’n’play“ sein, sonst taugt er nicht. Dazu gehört auch das unsäglich aufwändige und kostspielige Suchen nach den richtigen Festplatten. Denn viele RAID-Speichersysteme funktionieren auch heute noch am besten (manche sogar ausschließlich), wenn in allen Einschüben exakt derselbe Typ Festplatte steckt.

Nicht so bei Drobo. Solange Ihre Festplatten in die dafür vorgesehenen Schächte passen, ist der Drobo 8D mit allem glücklich, was Sie ihm kredenzen.

Mehr fürs Geld mit Western Digital und Cyberport! (Bild: Drobo) Gemeinsam mit Drobo, dem Apple-Händler Cyberport und dem Festplattenhersteller Western Digital können wir Ihnen exklusives Angebot präsentieren. Die ersten 10 Käufer, die den neuen Drobo 8D über diesen Link bei Cyberport kaufen, erhalten gratis eine „WD Blue“-SSD mit einer Kapazität von 250 Gigabyte dazu.

BeyondRAID nennt der Hersteller seinen Umgang mit Festplatten und seine Idee eines modernen RAID-Systems, das viele weitere Vorteile mit sich bringt. So können Sie etwa jederzeit einzelne Festplatten gegen größere austauschen, ohne sich um die Konfiguration Gedanken machen zu müssen. Drobo entscheidet selbstständig, was unter den geänderten Voraussetzungen das beste neue Setup ist und kopiert die Daten entsprechend um. Mit nur einem Klick in der „Dashboard“ getauften Software können Sie die Redundanz erhöhen und sind fortan sogar dann gegen Datenverlust gefeit, wenn zwei Laufwerke gleichzeitig den Dienst versagen.

Und selbst wenn der Strom ausfällt sind Ihre Daten sicher. Der Drobo 8D verfügt über einen Akku, der das Gerät lange genug mit Energie versorgt, so dass alle noch nicht final auf Festplatten geschriebenen Daten in einem Flash-basierten Zwischenspeicher geparkt werden, bis der Strom wieder da ist.

Speed ist Trumpf

In einer Welt, in der mittlerweile fast jeder von den irren Schreib- und Lesegeschwindigkeiten von SSDs verwöhnt ist, darf auch Massenspeicher nicht mehr langsam sein. Das ist auch den Entwicklern von Drobo klar. So begegnet man dieser Herausforderung gleich mit zwei Maßnahmen. Erstens befindet sich an der Rückseite des Drobo 8D ein Einschub für eine 2,5-Zoll-SSD. Diese wird nicht dem RAID hinzugefügt, sondern dient als schneller Zwischenspeicher. Hier werden häufig oder unlängst verwendete Daten gespeichert und liegen sozusagen im direkten Zugriff. Zweitens setzt man beim Drobo 8D vollständig auf Thunderbolt 3 mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 40 Gbit/s, die sich mit herkömmlichen mechanischen Festplatten nicht erreichen lassen. Deutlich näher kommen Sie diesem Wert, wenn Sie statt rotierender Speichermedien überall auf SSD-Speicher setzen – was aktuell noch sehr kostspielig wäre. Doch tendenziell fallen die Preise für Flash-Speicher weiter, so dass man mit dem Drobo 8D auch bestens für die Zukunft gerüstet ist. Speziell im Profi-Bereich wird die Anschaffung damit mehr zu einer mathematischen Fragestellung als zu einem Geldproblem. Wie viel Zeit und Nerven können Sie mit einem schnellen, redundanten und vor allem sehr einfach zu bedienenden Speichersystem sparen und wie schnell amortisiert sich damit die Anschaffung?

Mit kaum einer Hand voll Klicks ist Time Machine auf dem Drobo eingerichtet und steht fortan in den Einstellungen zur Verfügung. (Bild: Screenshot / Mac Life)

Time Machine

Als kleinen Bonus für Mac-Nutzer schickt Drobo noch die vollständige Time-Machine-Kompatibilität ins Rennen. Erstellen Sie dazu einfach im Dashboard ein neues Volume, das dediziert der Nutzung durch Apples Back-up-Software Time Machine vorbehalten sein soll. Auf dem Mac müssen Sie dann nur noch in den Systemeinstellungen „Time Machine“ und dann das entsprechende Laufwerk Ihres Drobo 8D auswählen – et voilà!

Anzeige