28.11.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

DJI Osmo Pocket (Bild: DJI)

Der DJI Osmo Pocket ist eine tragbare Gimbalkamera, die Mobilität und Stabilität beim Filmen in einem Gerät vereint. Die Kamera ist deutlich kleiner als eine Gopro, so dass sich das Gerät wie ein Selfie-Stick anfühlt. Mit einer iOS-App wird die Kamera eingestellt.

Die DJI Osmo Pocket nimmt 12 Megapixel-Fotos und Videos bis zu 4Kp60 auf. Der integrierte Touchscreen zeigt das Live-Kamerabild an. Außerdem kann der Nutzer darüber die Kamera und die Kardanbewegungen steuern. Ein mobiles Gerät wie ein iPhone oder iPad verbindet sich mit der DJI Mimo App per Kabel mit der Konstruktion. Modi wie ActiveTrack, Panorama und Timelapse bieten dem Nutzer alle möglichen Besonderheiten, die ein Gimbal erlaubt. Die Kamera kann per Lightning-Stecker oder USB-C mit dem Smartphone oder Tablet verbunden werden.

DJI wurde zuerst über Drohnen bekannt, entwickelt aber schon seit einiger Zeit auch Kameras. Der DJI Osmo Pocket ist mit einem Sensor im 1/2.3-Zoll-Format ausgerüstet, der Videoauflösungen mit 4096×2160 Pixeln bei 24/25/30/50/60fps und 3840×2160 Pixel Auflösung bei 24/25/30/50/60fps erlaubt. Weitere Auflösungen sind 2704×1520 bei 24/25/30/50/60fps und 1920×1080 bei 24/25/30/50/60/120fps. Die Videoaufnahmen werden auf einer MicroSD gesichert.

Das DJI Osmo Pocket kann nicht direkt auf einem Stativ montiert werden, was den Einsatzzweck etwas einend. Außerdem kann der Nutzer sein Mikrofon nicht direkt an das Gerät anschließen. Das Gerät scheint nicht wasserdicht zu sein und auch von Staubfestigkeit ist nirgends die Rede. Das Gerät misst 121,9×36,9×28,6 mm und wiegt etwa 116 Gramm. Der integrierte Akku soll eine maximale Betriebsdauer von 2 Stunden ermöglichen.

Der Preis des DJI Osmo Pro soll bei 400 US-Dollar bzw. 360 Euro liegen.

