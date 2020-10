Disney-Filme starten bei iTunes jetzt in 4K HDR mit Dolby Atmos

Nun startet auch Disney mit dem Update. Wie aus den Meldungen der einschlägigen US-Blogs hervorgeht, stehen die ersten Filme nun in 4K HDR-Auflösung zur Verfügung. Dabei sind unter anderem die Star Wars Saga oder auch Toy Story. Allerdings scheint es wieder einmal so zu ein, dass Nutzer in Deutschland noch auf die Verbesserung warten müssen – unsere erste Suche nach den hochaufgelösten Filmen ergab für die Disney-Titel noch keine Treffer. Es dürfte nun aber nicht mehr lange dauern!

Dabei werden dann die bestehenden Inhalte in den Mediatheken automatisch mit aktualisiert. Wenn du also schon einen Film in HD-Auflösung gekauft hattest, ist das Update auf 4K kostenlos.

Disney wollte 4K zunächst exklusiv haben

Apple selbst bietet nun schon seit dem Jahr 2017 beim Apple TV 4K mit der Möglichkeit, 4K-HDR-Inhalte zu kaufen und zu streamen. Zudem startet mit dem 4K-Apple-TV auch die Aktualisierung der Bibliotheken. Dabei hieß es 2017 noch, dass man alle Filme auf 4K HDR aktualisieren werde und das nur Disney-Inhalte ausgeschlossen seien. Disney hatte sich die bessere Auflösung für die eigene Streaming-Plattform Disney+ vorbehalten, doch nun fällt diese Exklusivität und auch iTunes darf Disney-Filme in 4K HDR verkaufen.

Laut dem Online-Magazin AppleInsider starten damit jetzt erst einmal die „Star Wars"-Saga, viele Pixar-Filme wie „Toy Story" und „Cars" sowie der größte Teil des Marvel-Katalogs mit der Aktualisierung auf 4K HDR. Klassiker wie „Hokus Pokus" und „Nightmare before Christmas" werden ebenfalls aktualisiert.