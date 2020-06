An diesen Details sollte Apple in iOS 14, iPadOS 14 und macOS 10.16 unbedingt arbeiten

Oft sind es die großen Funktionen, die uns faszinieren, wenn Apple auf der WWDC die neuen Betriebssysteme vorstellt. Allerdings zeigt Apple jährlich auch für jedes Betriebssysteme eine besondere Präsentationsfolie. Auf dieser sind viele Kleinigkeiten zu entdecken, die man ebenfalls ändern wird.

In den Jahren zuvor: WLAN & Bluetooth im Kontrollzentrum

Beispielsweise änderte man in den vergangenen Jahren immer wieder das Kontrollzentrum sowie die integrierten Funktionen, sodass man mittlerweile mit wenig Aufwand eine WLAN- oder Bluetooth-Verbindung trennen kann oder sich schnell alle verfügbaren Netzwerke auflisten lassen kann.

Apple behob fast nebenbei ein ganz anderes Detail, das viele Nutzer im Laufe der Jahre wirklich stört: die Lautstärkenregelung. Immer wenn man die Lautstärke anpasste, erschien ein großes Pop-Up in der Mitte des Bildschirms, das über den aktuellen Pegel informiert. Dies war vor allem unschön, wenn man gerade ein Video schaut. In iOS 13 veränderte Apple daher dessen Aussehen. Die Anzeige wurde nicht nur deutlich kleiner, sondern wurde am Rand positioniert, sodass man den Störfaktor deutlich reduzieren konnte.

Was könnte in iOS und Co. besser werden?

Apple hat also mit vergleichsweise wenig Aufwand die Nutzererfahrung deutlich aufbessern können. Wir haben uns die Betriebssysteme daher noch mal genauer angeschaut und verraten dir auf den folgenden Seiten, welche „Kleinigkeiten“ wird gerne geändert sehen möchten.

Haben wir ein Detail übersehen oder seid ihr mit unserer Auswahl nicht einverstanden? Dann lasst uns einen Kommentar da.

WWDC 2020: Live dabei mit maclife.de!

