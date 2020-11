Corona-Warn-App für iOS jetzt mit mehrfach täglichem Risiko-Abgleich

Das RKI hatte bisher nur alle 24 Stunden automatisch einen Abgleich zwischen den Smartphones der Nutzer und der Datenbank angestoßen. Nun funktioniert die Abfrage auch mehrfach täglich – wobei laut der App-Beschreibung die Risiko-Überprüfung nun mehrmals am Tag durchgeführt wird, wenn man über eine WLAN-Verbindung verfügt.

Das RKI verbessert damit die „Meldekette“ bei positiven Coronatests, sodass Kontaktpersonen rascher eine entsprechende Mitteilung über die App erhalten. Das Update steht ab sofort für iPhone-Nutzer zur Verfügung. Neben dem neuen Abgleich-Rhythmus der Daten gibt es noch einige weitere Änderungen. Dazu gehören unter anderem noch Fehlerbehebungen.

"Mit diesem Update stehen Ihnen neben Fehlerbehebungen folgende neuen Funktionen zur Verfügung: Wenn Sie eine WLAN-Verbindung haben, wird die Risiko-Überprüfung nun mehrmals am Tag durchgeführt. So können Sie schneller über mögliche Risiko-Begegnungen informiert werden. Beim Registrieren eines positiven Testergebnisses in der App werden Sie gebeten, das Ergebnis mit anderen zu teilen. Wenn Sie Ihr Ergebnis nicht sofort teilen wollen, erhalten Sie zwei Erinnerungen. Wenn Sie die Erinnerung antippen, gelange Sie direkt auf die Funktion zum Teilen Ihres Testergebnisses. Wenn die Uhrzeit im Betriebssystem Ihres Smartphones nicht der aktuellen Uhrzeit entspricht, kann die App keine Risiko-Überprüfung durchführen. Eine Meldung weist Sie nun auf eine falsch eingestellte Uhrzeit hin."