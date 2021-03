Extreme Chip-Knappheit: Auch große Konzerne wie Samsung sind betoffen

Wann endet diese Pandemie endlich?

Die Corona-Pandemie hat einschneidende Auswirkungen auf den weltweiten Chip-Markt. Zuletzt berichtete selbst Samsung von großen Einschränkungen in der Herstellung von neuen Geräten in 2021. Nur Apple scheint davon noch so gut wie unberührt, auch wenn sich das bald ändern könnte.