Das sind die 16 lustigsten Tierfotos des Jahres

Schildkröte Terry sichert sich den Sieg

Die Jury ist sich einig. Das lustigste Tierfoto des Jahres schoss Mark Fitzpatrick. Sein Foto betitelt der Fotograf wie folgt: "Terry, die Schildkröte, zeigt den Stinkefinger" (Terry the Turtle flipping the bird).

"Es ist erstaunlich, die Reaktion auf mein Bild zu sehen", sagt Fotograf Mark Fitzpatrick. "Und dass Terry in einem für viele schwierigen Jahr hilft, ein Lachen zu verbreiten." Er hoffe, dass die Schildkröte auch dazu beitrage, eine wichtige Botschaft zum Naturschutz zu verbreiten.

Das Bild entstand an der Lady-Elliot-Insel - einer Koralleninsel des Great Barrier Reefs vor Australiens Ostküste. "Mark hat es geschafft, den Moment einzufangen, in dem Terrys Flosse sich zurückzieht. So sieht es aus, als ob...", so die Jury.

Es wurde aus über 7.000 Einsendungen ausgewählt. In weiteren Kategorien des "Comedy Wildlife Photography Awards 2020" konnten sich sechs andere Bilder durchsetzen. Zehn weitere wurden als "sehr empfehlenswert" ausgezeichnet. In unserer Galerie (s. oben) können Sie alle Gewinner:innen bestaunen.

Über den Fotowettbewerb

Der Wettbewerb, der von Paul Joynson-Hicks und Tom Sullam, sowohl professionellen Fotografen als auch leidenschaftlichen Naturschützern, gegründet wurde, ist ein globaler und für die Teilnehmer kostenloser Fotowettbewerb, der unsere erstaunliche Tierwelt von ihrer lustigen Seite zeigt.

Der Wettbewerb soll nicht nur zur unbeschwerten Erheiterung beitragen, sondern engagiert sich darüber hinaus mit dem Hauptwettbewerbspartner - der Born Free Foundation - für den Naturschutz.

Weitere Informationen rund um den Wettbewerb finden Sie unter:

www.comedywildlifephoto.com