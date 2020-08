Bill Gates erklärt, warum er immer eifersüchtig und neidisch auf Steve Jobs war

Der Neid lag dabei nicht im Erfolg von Steve Jobs begründet, sondern auf sein Charisma. Im Podcast von Armchair Expert erklärte Gates dem Moderator Dax Shepard, dass Jobs in seinen Augen ein echter „Zauberer“ gewesen sei, wenn es darum ging, Menschen zu motivieren. Er selbst sei nicht in seinen Bann geraten, sah aber immer wieder mit Erstaunen, wie Jobs die Leute um ihn herum komplett vereinnahmte und wie er sie faszinierte. „Ich war so eifersüchtig,“ erklärte Gates lachend.

Erzfeinde?

Auch wenn es immer wieder so berichtet wurde, waren die beiden Unternehmensgründer alles andere als Erzfeinde. Sie kannten sich seit den frühen 1980ern und hatten ein entspanntes Verhältnis zu einander - auch wenn Gates heute erklärt, dass er eifersüchtig und neidisch auf Jobs gewesen sei.

Phänomenale Rückkehr von Jobs

Es ging aber auch um die Dinge, die Jobs tat, nicht nur um das, was er sagte. Im Bezug auf die Rückkehr von Steve Jobs zu Apple in den späten 1990er Jahren meinte Gates anerkennend, dass niemand sonst das hätte so erfolgreich schaffen können. Er nannte Jobs Rückkehr "wirklich phänomenal“. Schon des Öfteren hatte Gates dabei nicht mit Lob für Jobs gespart und nennt ihn ganz offen ein Genie, das „bis zu seinem frühen Tod einen unglaublichen Job gemacht hat“.

Gates, der sich Anfang dieses Jahres nun auch von seinem Aufsichtsratsposten des von ihm gegründeten Tech-Riesens Microsoft zurückgezogen hat, gibt aber noch sehr viel mehr Einblick in sein Tun und Wirken. Gates spricht in dem rund eineinhalb Stunden langen Podcast viel von seiner Vergangenheit, aber auch über seine aktuellen Projekte. Die Folge ist wirklich hörenswert.