Die Besten des Jahrzehnts: Time Magazine kürt drei Apple-Produkte

Zehn Produkte haben die vergangenen zehn Jahre definiert. Wie das Time Magazine ausführt, erzählt des Geräte eine eigene Geschichte, die eine neue Art zu Denken hervorbrachte. Besonders Apple konnte in dieser Dekade überzeugen und stellt in der Top-10-Liste gleich drei Produkte. Anders als bei anderen Listen gibt es hier keine nummerierte Reihenfolge oder Gewichtung, sondern man sortiert nach dem Erscheinungsjahr. Apple startete direkt mit einem großartigen Produkt, das in diesem Jahr eine große Veränderung durchmachte: das iPad.

Das iPhone wird groß

Im Jahr 2010 veränderte Apple damit die Wahrnehmung von Tablets, die zuvor groß und klobig ausfielen und eher Science-Fiction waren anstatt im alltäglichen Leben Platz zu finden. Das iPad änderte diese Ansicht und eroberte schnell die Herzen und ist für viele Nutzer bereits eine Alternative zum Computer geworden.

Sprung ins Jahr 2015

Nur fünf Jahre später gelang Apple ein weiterer Meilenstein: die Apple Watch. Die Smartwatch bestach erstmals durch gutes Design und praktische Funktionen: Zwei Punkte, die andere Hersteller bis heute nicht vereinen konnten. Die Apple Watch entwickelte sich zum Synonym für die Smartwatch und lässt auch Jahre nach der Einführung die Konkurrenz hinter sich. Besonders bei den Gesundheitsfeatures hat die Watch noch immer die Nase vorn.

Apple schneidet die Kabel ab

Nur ein Jahr nach der Apple Watch stellte Apple das iPhone 7 vor und sorgte durch den fehlenden Kopfhöreranschluss für eine Kontroverse. Allerdings kündigte das Unternehmen im gleichen Atemzug auch neues Zubehör an: die AirPods. Trotz zahlreiche Kritik am Design und mangelnder Reparaturmöglichkeiten entwickelten sie sich zu den beliebtesten Apple-Produkten und setzten den Standard für kabelloses Musikhören.

Hat das Time Magazine richtig entschieden oder sehen Sie andere Produkte in den Top 10 der einflussreichsten Produkte der 2010er? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen.