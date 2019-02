04.02.2019 - 13:22 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff



04.02.2019 - 13:22 Uhr Geschrieben von Rainer Wolff

> Bergfex (Bild: Screenshot) Bergfex: der Informations-Gigant Die Bergfex-App gehört auf dem iPhone zu den Klassikern für die Organisation von Wintersport-Aktivitäten. Mit dem Tausendsassa können Sie die Wetter- und Schneedaten sowie über 5.000 Webcams zu den Skigebieten in Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Frankreich und Slowenien abrufen. Ferner erhalten Sie mit der App eine Wetterprognose für die kommenden neun Tage inklusive Schneevorhersage. Hochauflösende Pistenpläne, zahlreiche Detailinformationen zu den Skigebieten und Kontaktinfos erleichtern Ihnen nicht nur im Vorfeld die Urlaubsplanung, sondern helfen Ihnen auch vor Ort bei der Orientierung im Skigebiet.

Der preislich fairen Pro-Version bleiben mehrmals am Tag aktualisierte Wetterprognosen und Bergwetter aus Österreich, feiner abgestufte Schneevorhersagen und hilfreiche Lehrvideos mit Ski- und Snowboardkursen vorbehalten. Laden im App Store

bergfex/Ski Entwickler: bergfex GmbH

Preis: Gratis

Smartphones waren von Anfang an nicht bloß Kommunikationswerkzeuge. Schnell haben sie auch die Domäne „Sport“ erobert und helfen Millionen Menschen dabei, aktiv zu bleiben. Das gilt nicht nur für Läufer, sondern sogar auch für Skifahrer.

Wenn die Tage kürzer werden, die Temperaturen spürbar absinken und die Scheiben morgens am Auto beschlagen sind, kündigt sich der nahende Winter mit mächtigen Schritten an. Doch was des einen Freud, ist des anderen Leid. Denn kaum eine Zeit spaltet die Nation mehr, als jene, die die Landschaft in Schneeflocken versinken lässt. Fans der „weißen Pracht“ sollten sich allerdings spätestens jetzt darüber Gedanken machen, welche Apps für den Wintersport mit auf ihr iPhone gehören.

Die Anziehungskraft des Wintersports ist in Deutschland ungebrochen: Rund 28 Millionen Deutsche haben Erfahrungen mit unterschiedlichen Wintersportaktivitäten. Dies ist das zentrale Ergebnis der Grundlagenstudie „Wintersport Deutschland 2018“ der Deutschen Sporthochschule in Köln. Die Bandbreite der Aktivitäten reicht hierbei vom alpinen Ski über das Langlaufen bis hin zum Schlittenfahren. Doch allen Aktivitäten gemein ist die wiederkehrende Herausforderung, ein passendes Wintersportgebiet für die Lieblingssportart zu finden.

Geeignete Apps sollten unter anderem beantworten, wie viele Pistenkilometer die Region hat, wie viel Schnee auf den Pisten liegt, welche Lifte geöffnet sind und wie das Wetter in den nächsten Tagen wird. Darüber hinaus sollten sie helfen, vor Ort die täglichen Aktivitäten zu planen und das absolvierte Leistungspensum nachweisbar aufzuzeichnen – schließlich möchten Sie abends in vertrauter Runde mit allerlei statistischen Daten wie den Pistenkilometern oder der Anzahl der Lift-Fahrten glänzen können.

