24.02.2019 - 07:41 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: Andreas Donath)

Interbrand hat die 15 besten globalen Marken der letzten 19 Jahre, zwischen 2000 und 2018 ausgewertet. Erst steht da ganz lange Coca Cola an der Spitze und Microsoft ist dicht dahinter, aber auch IBM und General Electrics belegen Spitzenpositionen.

Eine Zeit lang wechseln sich Intel und Nokia in der Gunst der Kunden ab, bis es dann Disney schafft, Nokia zu verdrängen. Bis ungefähr 2006 ist Apple in den Top 15 übrigens gar nicht vertreten, während mit Mercedes Benz und ab etwa 2006 auch BMW als deutsche Unternehmen in der Rankingliste vertreten sind.

2008 passiert dann etwas seltsames - auf einmal taucht Google auf und legt einen kometenhaften Aufstieg hin - 2011 schon auf Platz 4 der weltweit besten globalen Marken. Im gleichen Jahr erscheint Apple im Ranking und dann passiert ein kleines Wunder: Schon 2012 ist Apple auf Rang 6 aufgestiegen und hat McDonalds von diesem Platz verdrängt.

Ende 2012 wird dann schon Microsoft von Apple überrundet und auch Google wird von Apple übertrumpft. 2013 verliert dann IBM seinen 2. Platz an Apple und im weiteren Jahresverlauf erklimmt Apple die Spitzenposition als wertvollste Marke der Welt und holt den Champion Coca Cola vom Thron. Google steigt im Jahresverlauf auf Platz 2. Seitdem hält sich Apple nicht nur an der Spitzenposition sondern hat auch einen riesigen Abstand zu Google und Microsoft erreicht.

Zur Methode

Interbrand führt seit 1988 Markenbewertungen durch. Dabei wird bewertet, ob die Marke auf wichtige Interessengruppen Einfluss hat, die das Wachstum des Unternehmens beeinflußen, nämlich aktuelle und potenzielleKunden, Mitarbeiter und Investoren.

Die Bewertungen bestehen aus drei Schlüsselkomponenten: einer Analyse der finanziellen Performance der Markenprodukte, der Rolle der Marke bei Kaufentscheidungen und der Wettbewerbsstärke der Marke.

