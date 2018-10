Auch in diesem Jahr hat Apple allerlei Mühe in die Foto- und Videofunktionen der neuen iPhone-Modelle gesteckt. Neben zahlreichen Hardwareverbesserungen unterstützt vor allem der neue A12 Bionic Chip die Kameramodule, um tolle Aufnahmen zu erzielen. Dadurch können etwa mehr Details bei Gegenlichtaufnahmen eingefangen werden. Dafür ist ein neues Feature namens Smart HDR zuständig.

Während die Funktion auf der einen Seite natürlich für mehr Details sorgt, werden vor allem Aufnahmen mit der Frontkamera zu „sauber“, da diese oftmals sehr weichgezeichnet erscheinen und dadurch Details verschwinden. Gegenüber der amerikanischen Website The Verge bezog Apple nun zu den Vorwürfen Stellung und äußerte sich folgendermaßen:

„Essentially, Smart HDR was choosing the wrong base frame for HDR processing when you took a selfie. Instead of choosing a frame with a short shutter speed to freeze motion and preserve detail, it would sometimes choose a frame with longer shutter speed. The front camera also does not have optical image stabilization, so it takes blurrier shots at the same shutter speed as the rear, stabilized camera. The result is a loss of detail that looks like smoothing on the front camera.“