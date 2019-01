24.01.2019 - 16:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



24.01.2019 - 16:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mehr als drei Jahre war Soonho Ahn als leitender Angestellter der Batterie-Entwicklung bei Samsung tätig. Dort hatte die Stelle als Senior Vizepräsident der Sparte inne. Wie Bloomberg aktuell berichtet, wechselte er nun zu Apple und wird dort direkt zum „Global Head of Battery Developments“, kurz und knapp übernimmt Ahn die Stelle als Chef von Apples Batterie-Entwicklung. Was bedeutet das für Apple?

Mit jeder iPhone-Generation wurden die Geräte dünner, bis sie schließlich wieder etwas stärker wurden. Dies hatte mehrere positive Auswirkungen auf die Geräte. Sie sind zum einen wieder stabiler geworden – wir erinnern an Bendgate. Auf der anderen Seite haben die Geräte gleichzeitig wieder größerer Akkus mit mehr Kapazität erhalten. Zwar sind die A-Chips stets gut optimiert, aber dennoch zehren sie an der Batterie. Bisweilen kaufte Apple diese bei Samsung SDI ein, dem ehemaligen Arbeitsplatz von Soonho Ahn. Dort fungierte er als Senior Vice President und war unter anderem für die Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien verantwortlich. Daneben unterlag seiner Aufsicht auch die Forschung an neuartigen Batterie-Technologien.

Während sich Apple derzeit noch auf Samsung SDI verlässt, könnte dies bald anders aussehen. Gerüchten zufolge soll sich das Unternehmen in einem Umbruch befinden und an eigenen Batterien forschen. Die Aufnahme von Soonho Ahn unterstützt diese Annahmen nun. Unter Ahns Führung könnte Apple die Forschungsarbeit intensivieren und nach dem A-Chips bald auch die Batterien selbst entwickeln. Dies soll das Unternehmen sowohl unabhängiger von Drittanbietern machen als auch gleichzeitig die Hard- und Software-Integration verbessern. Daneben soll Apple schon überlegen, ob das Unternehmen Kobalt direkt von den Minen erwirbt, um weitere Kettenglieder zu entfernen.

Anzeige