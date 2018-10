23.10.2018 - 10:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



23.10.2018 - 10:20 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

In den letzten Jahren hat Apple sich deutlich gebessert und konnte in den meisten Fällen ausreichend Geräte zur Veröffentlichung bereitstellen. Auch beim iPhone XR war dies der Fall. Langsam wird es allerdings schon schwieriger ein Gerät zum Launch am Freitag zu ergattern. Weltweit steigen hier die Lieferzeiten an, sodass oftmals erst eine Lieferung im November garantiert werden kann. Dies ist allerdings nicht ungewöhnlich...

Wenn Sie sich erst jetzt für ein iPhone XR entscheiden sollten, dann sollten Sie nicht mehr mit einer Lieferung zur Veröffentlichung am Freitag rechnen. In den vergangenen zwei Tagen sind die Lieferzeiten für alle Farb- und Speichervarianten gleichermaßen angestiegen. Während Apple hierzulande noch optimistisch ist und die Lieferzeit auf „1-2 Wochen“ erhöht hat, liegt die Wartezeit in den USA höher. Dort gibt man als frühestes Datum den 5. November an, allerdings hält man sich gleichzeitig die Option offen, dass die Geräte bis zum 12. November geliefert werden könnten.

(Bild: Screenshot)

Lesetipp Apple Pay Cash war in Deutschland kurzzeitig verfügbar Vor wenigen Wochen kündigte Apple offiziell an, dass noch in diesem Jahr Apple Pay auch in Deutschland veröffentlicht wird. Danach kam... mehr

Neben der verlängerten Lieferzeit ist auch keine Abholung im Store mehr möglich. Diese wird wohl erst in den kommenden Tagen wieder freigeschaltet. Jedoch besteht die Möglichkeit bei verschiedenen Mobilfunkanbietern ein Gerät für Freitag oder einen der Folgetage zu ergattern – abhängig von Vertragsabschluss und Versandmethode.

Mit dem iPhone XR portiert Apple die Technologie des iPhone X in ein günstigeres Gehäuse mit kleineren Einschränkungen. Im Gegenzug erhält man dafür ein Gerät mit 6,1-Zoll-LCD, Face ID und einem leistungsstarken A12 Bionic Chip. Das iPhone XR startet bereits bei einem Preis von 849 Euro mit 64 GB Speicherplatz. Zusätzlich können Sie sich zwischen sechs Farboptionen entscheiden: Schwarz, Weiß, Blau, Gelb, Koralle, (PRODUCT)RED.

Anzeige