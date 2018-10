24.10.2018 - 13:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Schon seit vielen Monaten ist Apple bemüht die TV-App als Dreh- und Angelpunkt für Videoinhalte zu etablieren. Dazu erlaubt man Anbietern wie Sky Ticket oder Amazon Prime Video die Integration in die App, um alle Geräte zu synchronisieren und Videoinhalte einfach auffindbar zu machen. Daneben arbeitet Apple fleißig an eigene Inhalten, die voraussichtlich im kommenden Jahr vorgestellt werden sollen.

Im Verlauf der letzten Monate wurde bekannt, dass Apple knapp 20 Serien in Auftrag gegeben hat und sich auch Rechte an der Vermarktung von diversen Filmen sichern konnte. Dies soll im kommenden Jahr in einem eigenen Streaming-Dienst münden. Wir die Website The Informationen nun berichtet, sollen die Originalserien bereits im ersten Halbjahr 2019 in den USA veröffentlicht werden. Noch in 2019 sollen die Inhalte dann in mehr als 100 Ländern verfügbar gemacht werden. Gleichzeitig bestätigte die Seite auch ein Gerücht, das erst kürzlich auftauchte.

Apple soll sämtliche Inhalte kostenfrei für alle Apple-Nutzer zur Verfügung stellen, wenn sie die TV-App nutzen. Während aber Apples Inhalte kostenlos bereitstehen, können auch andere Anbieter die TV-App nutzen. Dazu sollen sich die Nutzer mit Ihren jeweiligen Accountdaten einmalig einloggen und schon werden die Inhalte innerhalb der App gemixt.

Dies klingt durchaus akzeptabel und macht neugierig auf Apples Pläne Gleichzeitig sollten Sie trotz der Euphorie beachten, dass nicht alle Inhalte in allen Ländern angeboten werden können und es somit zu regionalen Unterschieden kommen wird. Apple strebt allerdings an, dass sämtliche Inhalte familienfreundlich sind und somit die Hürden für die Freigaben geringer ausfallen. Jedoch werden einige der Drittanbieter wie Hulu oder HBO nicht weltweit verfügbar sein.

