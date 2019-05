Apple hat in Kalifornien auf Politiker eingewirkt, kein Gesetz auf ein „Recht auf Reparatur“ zu beschließen. Denn dann könnten Kunden, die das iPhone versuchen zu reparieren, sich am Lithium-Ionen-Akku verletzen, so Apples Begründung. Andererseits ermöglicht es Apple immer mehr Firmen, die Geräte selbst zu reparieren. Das passt nicht zusammen.