Akkuprobleme bei der Apple Watch Series 5

Stürzt deine Apple Watch Series 5 auch manchmal ab oder zeigt die Akkustandsanzeige in kurzer Folge unterschiedliche Ladezustände an? Dann bist du nicht allein, wie eine Stichprobe in den Supportforen bei Apple zeigt. Dort melden Besitzer auch zufällige Resets ihrer Uhr und sogar Abschaltungen, obwohl der Akku augenscheinlich voll ist.

Ist watchOS oder der Akku Schuld?

Handelt es sich hier um ein Soft- oder ein Hardwareproblem? In manchen Fällen lässt sich das nicht genau sagen: Wenn die Uhr über einen großen Teil des Tages einen Akkustand von 100 Prozent zeigt und dann schlagartig auf gut 50 Prozent abfällt und sich dann abschaltet, kann das sowohl ein kaputter Akku als auch eine Software sein, die durchdreht.

Endlosschleife für Uhren-Fans

Nach dem Neustart zeigt die Uhr bei den Betroffenen wieder einen Akkustand von etwa 50 Prozent und schaltet sich wieder ab.

Die Uhren sind nicht alle mit dem gleichen Betriebssystem ausgerüstet - ein neues Update kann also keine Schuld haben. Apple hat sich zu dem Problem noch nicht offiziell geäußert.

Deine Erfahrungen sind gefragt

Hast du auch eine Apple Watch Series 5, die Schwierigkeiten mit dem korrekten Akkustand hat und sich unvermittelt abschaltet? Was hast du getan? Bist du zu Apple gegangen und konntest sie umtauschen? Erzähle deine Geschichte!