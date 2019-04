15.04.2019 - 15:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



15.04.2019 - 15:56 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Mit der Apple Watch Series 4 führte Apple im letzten Jahr nicht nur das EKG ein. Als zweite große Funktion kündigte man auch die Sturzerkennung an. Die Funktion kam nun einer 80-jährigen Rentnerin aus München in einer misslichen Lage zu Hilfe und alarmierte Rettungskräfte. In Bericht der Feuerwehr München zeigt man damit, wie gut die Sturzerkennung funktionieren kann, wenn der Ernstfall eintritt.

Apple hat im vergangenen Jahr mit der Apple Watch Series 4 neue Gesundheitsfunktionen eingeführt. Vor allem die Sturzerkennung soll dabei ältere Personen nach einem schweren Sturz unterstützen. Apple aktiviert die Funktion dabei für alle Nutzer ab 65 Jahren, während sie jüngere Anwender manuell aktivieren müssen. Dabei ist die Stürzerkennung äußerst nützlich. Erkennt die Watch einen schweren Sturz, fragt Sie zunächst, ob man in Ordnung sei oder Hilfe benötige. Wird nicht binnen kurzer Zeit geantwortet, wird automatisch ein Notruf abgesetzt. Eine 80-jährige Frau aus München kann die Funktion jetzt allzu gut bestätigen, nachdem Sie am letzten Wochenende in Ihrer Wohnung gestürzt war:

„Ihre Smartwatch war mit einer Sturzerkennung ausgestattet und alarmierte nach dem Sturz die Rettungskräfte. Ein Disponent in der Integrierten Leitstelle nahm den Notruf an. Er hörte eine Bandansage, die ihm mitteilte, dass eine Person schwer gestürzt war. Ebenso übermittelte die Uhr die Koordinaten des Unfallortes. Mithilfe der Polizei konnte anhand der Daten eine Adresse ermittelt werden, an die ein Rettungswagen alarmiert wurde.“, schreibt die Feuerwehr München im Pressportal

Weiter heißt es, dass die Rettungskräfte vor verschlossener Tür standen und die Feuerwehr zu Hilfe riefen. Gleichzeitig informierte die Apple Watch 4 auch den Sohn der älteren Frau, der sich als Notfallkontakt in der Smartwatch hinterlegt hatte. Die Dame kam glimpflich davon, sodass die Rettungskräfte sie bei Eintreffen an den Sohn übergeben haben, der die weitere Betreuung übernahm.

Um auch selbst bestens geschützt zu sein, können Sie die Sturzerkennung ebenfalls aktivieren. Hier erklären wir Ihnen, wie das funktioniert.

