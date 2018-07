27.07.2018 - 15:00 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Smartwatches surfen auf der Erfolgswelle (Bild: Apple)

Im 2. Quartal des laufenden Jahres soll Apple rund 30 Prozent mehr Apple-Watch-Modelle verkauft haben. Doch trotz der Steigerung auf 3,5 Millionen Stück verliert Apple Marktanteile bei den Smartwatches, behaupten Marktforscher bei Canalys. Apple habe neun Prozent Marktanteil verloren von anfänglich 43 Prozent auf 34 Prozent, und zwar sowohl an Fitbit als auch Garmin. Der Gesamtmarkt wächst auf 10 Millionen.

Auf der Basis der jüngsten Marktforschung von Canalys verkauft Apple mehr Apple-Watch-Modelle und verliert trotzdem Marktanteile, weil die Konkurrenz stark ist. Diese sind zum einen neue Fitness-Tracker und Uhren von Fitbit und neue GPS-Uhren von Garmin. Stärkstes Modell bei Apple ist die im vergangenen Jahr vorgestellte LTE-Version, ihr Anteil liegt bei 60 Prozent. Somit wären mehr als zwei Millionen der 3,5 Millionen Apple Watch ein Modell mit virtueller SIM-Karte und LTE-Mobilfunkmodul.

Obwohl Apple Watch Series 3 mit LTE bereits im vergangenen Jahr vorgestellt wurde, ist die Smartwatch von Apple noch nicht in allen Märkten erhältlich. Im Mai startete der Verkauf in Dänemark, Schweden, Indien und Taiwan. Insgesamt wird Apple Watch in 16 Ländern verkauft.

Mit einem Upgrade der Apple Watch ist im Herbst 2018 zu rechnen. Erwartet werden größere Displays, eventuell ein rundes Modell, sowie verbesserte Sensoren. Sicher wird auf jeden Fall das Update zu watchOS 5, dessen Neuerungen bereits bei der WWDC 2018 gezeigt wurden.

Am Dienstag (31.7) in der kommenden Woche wird Apple seine Quartalszahlen veröffentlichen. Dann werden sich eventuell die teils geschätzten Marktzahlen von Canalys bestätigen.

