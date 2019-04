15.04.2019 - 15:28 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Heute ist der erste offizielle Verhandlungstag für den Rechtsstreit zwischen Apple und Qualcomm. Schon jetzt sprechen Experten vom größten Patentfall in der Geschichte, der alle bisherigen Verhandlungen in den Schatten stellen soll. Apple sowie vier Zulieferer klagen nämlich gegen Qualcomm wegen unfairer Geschäftspraktiken im Bezug auf Lizenzzahlungen. Der Chiphersteller soll daher bis zu 30 Milliarden US-Dollar Schadensersatz zahlen.

Wegen einer unglücklichen Lizenzklausel könnte sich Qualcomm bald einer Rekordstrafe gegenüber sehen. Apple sowie vier Zulieferer werfen den Chiphersteller und Patenthalter unfaire Lizenzgebühren für die Patente vor. Demnach sind die Lizenzgebühren kein fester Betrag, der von den Unternehmen gezahlt wird, sondern orientiert sich am Verkaufspreis des Endprodukts. Integriert Apple etwa teure Technologien wie Face ID oder ein OLED-Display wird nicht nur das iPhone teurer, sondern erhöht damit auch die Lizenzzahlungen an Qualcomm, ohne dass der Chiphersteller einen Mehrwert beiträgt.

Daneben wird auch die doppelte Zahlung angekreidet. Apple musste etwa dafür bezahlen, dass man mit Funkchips versorgt wird, und diese Chips wurden dann nochmal durch eine weitere Lizenzabgabe an Qualcomm „besteuert“, sodass Apple zweimal Gebühren für eine Komponente zahlen musste. Apple hatte daher Zulieferer angewiesen, dass diese keine weiteren Tantiemen an Qualcomm zahlen und versicherte dabei, dass man sie im Falle einer Verhandlung unterstützen wird.

Dieser Fall ist nun eingetreten und Apple sowie die Zulieferer verlangen von Qualcomm bis zu 27 Milliarden US-Dollar an zu viel gezahlten Lizenzgebühren und Schadensersatz(via Financial Times). Im Gegenzug verlangt der Chiphersteller etwa 7 Milliarden US-Dollar Gebühren, die mittlerweile aufgelaufen sind, sowie einen Schadensersatz in Milliardenhöhe. Wie erst kürzlich bekannt wurde, soll auch Apple-CEO Tim Cook in den kommenden Wochen vor dem Bundesgericht in San Diego aussagen.

