Starttermin für Tom-Hanks-Film Greyhound auf Apple TV+ bekannt gegeben

Der Kriegsfilm Film „Greyhound“ von und mit Tom Hanks hätte eigentlich ins Kino kommen sollen, doch Corona verhinderte das. Daraufhin hat Apple die Filmrechte gekauft. Der Film wird nun auf Apple TV+ uraufgeführt. Der Starttermin ist der 10. Juli 2020.

Der Film war teuer: 70 Millionen US-Dollar soll Apple einem Medienbericht dafür bezahlt haben. Dabei wurde offenbar Konkurrent Netflix ausgestochen. Für Tom Hanks hingegen dürfte es ein sehr interessantes Unterfangen sein. Statt Millionenverlust nun Millionengewinn. Oben drauf gibt es noch einen Test: Bringt das Streaming mehr Geld ein als die übliche Verwertung?

Darum geht es bei Greyhound

Der Film Greyhound spielt im zweiten Weltkrieg. Hanks spielt den US-Amerikaner George Krause, der das Kommando über einen Zerstörer erhält. Die Greyhound begleitet einen Geleitzug von den USA nach Großbritannien und wird von deutschen U-Booten angegriffen, während den Captain Selbstzweifel plagen.

Eigentlich sollte die Premiere am 8. Mai 2020 stattfinden. Dann wurde der 19. Juni geplant und auch daraus wird bekanntlich nichts. Die Kinos bleiben in vielen Ländern geschlossen, eine vernünftige Marketingkampagne fällt aus.

Was haltet ihr von dem Deal? Sollte Apple jetzt mehr Geld in Kinofilme investieren und diese exklusiv auf Apple TV+ zeigen oder macht so ein Vorgehen die bisherige Verwertungskette kaputt und zerstört die Kinos? Schreibe deine Meinung in die Kommentarspalten unterhalb dieser Nachricht, wir sind sehr gespannt darauf.