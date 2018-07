27.07.2018 - 12:39 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Mac Life)

In der vergangenen Nacht aktualisierte Apple gleich zwei iOS-Apps. Während die WWDC lediglich ein kleines Update mit diversen Fehlerbehebungen erhielt, wurde die Apple-Store-App um neue Funktionen ergänzt. In Version 5.1 wartet neben verschiedenen Detailverbesserungen auch eine überarbeitete Suchfunktion auf die Nutzer. Diese wurde nun stark an die Funktionsweise im App Store und in der iTunes-Store-App angelehnt.

Apples Update der Apple-Store-App hilft Ihnen nun besser bei der Suche. Schon bei einem Tipp auf den Reiter „Suchen“ sehen Sie jetzt verschiedene Vorschläge, die Ihnen derzeit oft gesuchte Artikel anzeigen und somit für neue Inspiration sorgt.

Gleichzeitig wird Ihnen nun das „Beste Ergebnis“ gleich oben mit der Option zur Ablage im Warenkorb angezeigt. Zusätzlich sehen noch Details zur Lieferzeit beziehungsweise zu potentiellen Abholmöglichkeiten in Ihrer Nähe. Darunter werden je nach Suche auch weitere Ergebnisse nach Relevanz sortiert.

Allerdings ist das beste Feature des Updates aktuell noch nicht in Deutschland verfügbar. In den USA ergänzte Apple die Applikation nämlich um eine Sprachsuche. Dazu befindet sich in der US-Variante im Suchfeld ein Mikrofon, um Ihnen so die Suche nochmals zu vereinfachen. Gründe für das Fehlen sind derzeit nicht bekannt.

Übrigens aktualisierte Apple auch die WWDC-App für iOS und tvOS. Besonders Nutzer der letztgenannten Version dürfen sich über eine tolle Neuerung freuen. Videos können nämlich ab sofort nach Kategorie oder Plattform innerhalb der Apple-TV-App sortiert werden, was die Finden und Anschauen deutlich erleichtert.

